Επανέρχεται η Ευαγγελία Λιακούλη για τη Μονάδα Εξωσωματικής στη Λάρισα

Την ανάγκη άμεσης επαναλειτουργίας της Μονάδας Εξωσωματικής Γονιμοποίησης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας επανέρχεται να θέσει μετ’ επιτάσεως η Βουλευτής Λάρισας και Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη, μετά και τις πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις του Διοικητή της 5ης ΥΠΕ περί «εντολής επαναλειτουργίας» της Μονάδας, θέτοντας παράλληλα το ερώτημα «...μα πού ήταν ο κ. Σερέτης και …τώρα δίνει «εντολή να λειτουργήσει» η Μονάδα Εξωσωματικής στη Λάρισα»;

Η Ευαγγελία Λιακούλη, η οποία είχε αναδείξει επανειλημμένα κοινοβουλευτικά το ζήτημα, πρόσφατα με σχετική ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, επισήμανε ότι η αναστολή λειτουργίας της Μονάδας από το 2020, έχει δημιουργήσει τεράστια κοινωνική αδικία για εκατοντάδες ζευγάρια της Θεσσαλίας και όχι μόνο, τα οποία αναγκάζονται είτε να καταφεύγουν σε πανάκριβες ιδιωτικές δομές, είτε να αδυνατούν οικονομικά να υποστηρίξουν παροχή ιδιωτικών υπηρεσιών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Στην απάντηση του Υπουργείου Υγείας, που δόθηκε στις 4/5/2026 αναγνωρίζεται επισήμως ότι η Μονάδα παραμένει κλειστή λόγω έλλειψης πιστοποίησης ISO, μη ολοκλήρωσης τεχνικών εργασιών και μεταφοράς της παιδιατρικής κλινικής στον χώρο όπου στεγαζόταν η εξωσωματική μονάδα. Ταυτόχρονα, γίνεται λόγος για επαναλειτουργία σε χρονικό ορίζοντα εξαμήνου.

Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει το γεγονός ότι στην απάντησή του προς την Λαρισαία Βουλευτή, ο αρμόδιος Υπουργός αναφέρει αυτολεξεί: «…η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής κάλεσε για διευκρινίσεις τον Διευθυντή της Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας σχετικά με τη διαδικασία αδειοδότησης της Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Τράπεζας Κρυοσυντήρησης. Σύμφωνα με τον Διευθυντή της Κλινικής ο φάκελος για την αδειοδότηση της ΜΙΥΑ θα κατατεθεί στην Αρχή όταν ολοκληρωθεί η πιστοποίηση ISO, μετά από τεχνικές εργασίες που θα διενεργηθούν στη ΜΙΥΑ και ΤΚ..».

Η ανακίνηση του θέματος, η ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή από την Ευ. Λιακούλη, αλλά και η απάντηση του Υπουργού δημιούργησε συνθήκες εγρήγορσης, καθώς προφανώς γεννώνται σοβαρά ερωτήματα, όπως τονίζει η Βουλευτής:

-Γιατί χρειάστηκαν έξι ολόκληρα χρόνια για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες πιστοποίησης και αδειοδότησης;

-Γιατί δεν επισπεύστηκαν οι τεχνικές εργασίες;

-Γιατί δεν εξασφαλίστηκε εγκαίρως άλλος κατάλληλος χώρος ώστε να μη διακοπεί η λειτουργία μιας τόσο κρίσιμης δημόσιας υπηρεσίας;

Και κυρίως: -ποιο είναι σήμερα το σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας της Μονάδας;

Η Βουλευτής Λάρισας υπογραμμίζει ότι οι εξαγγελίες δεν αρκούν πλέον και σημειώνει χαρακτηριστικά:

«Χαίρομαι ειλικρινά που η πίεση της κοινωνίας, οι παρεμβάσεις μας και ο κοινοβουλευτικός μου έλεγχος φαίνεται να ευαισθητοποιούν, έστω και καθυστερημένα, την πολιτική και διοικητική ηγεσία της Υγείας. Όμως τα μεγάλα λόγια τα έχουμε χορτάσει. Πώς …ξαφνικά θυμήθηκε ο κ Σερέτης το θέμα αυτό και σε ποιους απηύθυνε την …επίπληξη για την καθυστέρηση υλοποίησης του έργου; Ο ίδιος πού ακριβώς ήταν και ποιος υπονοεί ότι έχει την ευθύνη; Το πραγματικό ερώτημα όμως δεν είναι οι …«εσωτερικές αντιμεταθέσεις» της διοίκησης! Είναι πότε θα μπορέσει ένα άτεκνο ζευγάρι της Θεσσαλίας να περάσει ξανά την πόρτα μιας δημόσιας και δωρεάν μονάδας εξωσωματικής γονιμοποίησης στη Λάρισα . Μόλις, πριν λίγες ημέρες, με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας, είχα τονίσει ότι η μητρότητα δεν μπορεί να εξαρτάται από το πορτοφόλι. Η ύπαρξη μόλις επτά αδειοδοτημένων δημόσιων μονάδων εξωσωματικής σε ολόκληρη τη χώρα αποδεικνύει ότι το δικαίωμα στην τεκνοποίηση εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται με όρους γεωγραφικών και οικονομικών ανισοτήτων. Το δημογραφικό δεν αντιμετωπίζεται με συνθήματα και επικοινωνιακές καμπάνιες. Αντιμετωπίζεται με πραγματική στήριξη των δημόσιων δομών υγείας, με ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών και με έμπρακτη στήριξη της οικογένειας και της μητρότητας. Είναι ένας αγώνας διαρκής, που οφείλουμε έντιμα και ειλικρινά, να έχουμε στο επίκεντρο των πολιτικών μας», καταλήγει η Βουλευτής Λάρισας.