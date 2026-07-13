Επανακάμπτει στην παράταξη Κουρέτα ο περιφερειακός σύμβουλος Βασίλης Σίμος – Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση

Σε ανακοίνωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας επισημαίνονται τα εξής, σχετικά με το θέμα της ανεξαρτητοποίησης του περιφερειακού συμβούλου Βασίλη Σίμου:

«Μετά από κάλεσμα του επικεφαλής της παράταξης «Πρωτοβουλία», Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα πραγματοποιήθηκε -μέσα σε καλό κλίμα- συνάντηση με τον Περιφερειακό Σύμβουλο Βασίλη Σίμο. Μετά από έναν εκτεταμένο, γόνιμο και δημιουργικό διάλογο, καταλήξανε ότι θα προχωρήσουνε μαζί και ενωμένοι στην παράταξή τους.

Οι ημέρες που ακολούθησαν όμως, δεν κύλησαν μέσα σε αντιπαραθέσεις. Αντίθετα, άνοιξε ένας ουσιαστικός και ειλικρινής διάλογος. Με αμοιβαία διάθεση αναγνωρίστηκαν προβληματισμοί, αποσαφηνίστηκαν παρεξηγήσεις και διαμορφώθηκαν οι προϋποθέσεις της συνέχειας από κοινού».