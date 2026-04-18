Επαναλειτουργία του συνόλου των υπηρεσιών στο Κ.Υ. Φαρσάλων ζητά ο Δήμαρχος Μάκης Εσκίογλου

Την άμεση επαναλειτουργία του συνόλου των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης στο Κέντρο Υγείας Φαρσάλων, οι οποίες έχουν διακοπεί λόγω της προσωρινής μεταστέγασής του, ζητά ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου με επιστολή του προς τον αρμόδιο υποδιοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Επιπρόσθετα, ο κ. Εσκίογλου ζητά ενημέρωση για τον ακριβή χρόνο επαναλειτουργίας του νοσηλευτικού ιδρύματος στην φυσική του θέση.

Αναλυτικά στην επιστολή του ο Δήμαρχος Φαρσάλων επισημαίνει τα εξής:

«Κύριε υποδιοικητή,

Σε συνέχεια επικοινωνίας που είχαμε προ εβδομάδων κατά την οποία σας είχαμε καταθέσει λεπτομερώς και εμπεριστατωμένα τις προτάσεις μας για την καλύτερη δυνατή διαχείριση του ζητήματος, με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας εκ νέου το πρόβλημα που έχει προκύψει κατόπιν της προσωρινής μεταστέγασης του Κέντρου Υγείας Φαρσάλων, στο πλαίσιο των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης του κεντρικού κτιρίου.

Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις των αρμόδιων φορέων και τις αναφορές των εργαζομένων, η μεταφορά αυτή έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή ή την αδυναμία πλήρους λειτουργίας βασικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μεταξύ των οποίων το Παιδιατρικό, το Μικροβιολογικό, το Ακτινολογικό και το Μαιευτικό τμήμα, καθώς και ιατρεία γενικής ιατρικής.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί εύλογη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, καθώς επηρεάζει άμεσα την εξυπηρέτηση των πολιτών και την κάλυψη βασικών υγειονομικών αναγκών.

Παρακαλούμε για την άμεση μέριμνά σας, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης και απρόσκοπτη λειτουργία των ανωτέρω υπηρεσιών, καθώς και η ασφαλής παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας κατά το μεταβατικό αυτό διάστημα. Επίσης να μας ενημερώσετε για τον ακριβή χρόνο επαναλειτουργίας του Κέντρου Υγείας στο φυσικό του χώρο.

Ο Δήμος Φαρσάλων παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία προς την κατεύθυνση της ταχύτερης δυνατής επίλυσης του ζητήματος» καταλήγει.