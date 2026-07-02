Επαναλειτουργεί από σήμερα η πισίνα του Πολυδύναμου Αθλητικού Κέντρου Τυρνάβου

Ο Δήμος Τυρνάβου ενημερώνει τους δημότες ότι από σήμερα, Πέμπτη 2 Ιουλίου, από τις μεσημβρινές ώρες, η πισίνα του Πολυδύναμου Αθλητικού Κέντρου επαναλειτουργεί και τίθεται εκ νέου στη διάθεση του κοινού.

Οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν με πρωτοβουλία της δημοτικής αρχής ολοκληρώθηκαν άμεσα, αντιμετωπίζοντας ορισμένες τοπικές φθορές που παρουσιάστηκαν μετά την πλήρωση της πισίνας με νερό και την έναρξη της λειτουργίας της. Από την πρώτη στιγμή οι τεχνικοί και οι εργαζόμενοι κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι φθορές να αντιμετωπιστούν στο αρχικό τους στάδιο, χωρίς να απαιτηθεί διακοπή της λειτουργίας της εγκατάστασης. Ωστόσο, καθώς διαπιστώθηκε ότι η αποκατάστασή τους δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά, αποφασίστηκε η προσωρινή διακοπή για δύο ημέρες, διάστημα κατά το οποίο έτρεξαν όλες οι απαραίτητες εργασίες ενίσχυσης και αποκατάστασης.

Παράλληλα, με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση της ασφάλειας και της αντοχής της εγκατάστασης, τοποθετήθηκε στην παιδική πισίνα, σε όλη την επιφάνειά της, και για πρώτη φορά ειδικό προστατευτικό υλικό υψηλής αντοχής και μεγάλης διάρκειας ζωής, το οποίο ενισχύει την προστασία της εγκατάστασης και συμβάλλει στην αποτροπή εμφάνισης αντίστοιχων φαινομένων στο μέλλον.

Για τη δημοτική αρχή, η ασφάλεια των παιδιών και όλων των λουομένων αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Για τον λόγο αυτό, οι απαραίτητες εργασίες πραγματοποιήθηκαν με ταχύτητα και υπευθυνότητα, ώστε η εγκατάσταση να αποδοθεί το συντομότερο δυνατό ξανά στους δημότες.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κολύμβησης θα πραγματοποιηθεί κανονικά από αύριο, Παρασκευή 3 Ιουλίου, σύμφωνα με το προγραμματισμένο πρόγραμμα.

Ο Δήμος Τυρνάβου ευχαριστεί θερμά τους δημότες για την κατανόηση και τη συνεργασία που επέδειξαν κατά το διήμερο των εργασιών και τους εύχεται ένα όμορφο, ασφαλές και δημιουργικό καλοκαίρι στο Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο.