Επανεκλογή Γιαννακόπουλου στην Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας – Το νέο προεδρείο

Μετά την επικύρωση, με την υπ’ αριθμ πρωτ. 31058/30-6-2026 απόφαση της Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας, των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας που πραγματοποιήθηκαν στις 14-15 Ιουνίου, το ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα, χθες Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 και ώρα 8:30μμ ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Βασίλης Πινακάς

Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ζωή Νταϊλιάνα (με αρμοδιότητες: Εκπαίδευση-Γιατροί ΕΣΥ)

Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αθηνά Γόμπου (με αρμοδιότητες: Ιδιώτες Γιατροί)

Γ΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γεωργία Νταμάγκα (με αρμοδιότητες: Νέοι Γιατροί)

ΤΑΜΙΑΣ: Μιχάλης Μέρας

Ως υπεύθυνος Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων ορίζεται με απόφαση του ΔΣ ο Αριστείδης Καρτσαφλέκης, με άμεσους συνεργάτες την Ευφροσύνη Μπόμπου (γιατρό ΕΣΥ ) και τον Αργύρη Γκαρμπούνη (ιδιώτη γιατρό).

Επίσης ορίζεται ο Αριστείδης Καρτσαφλέκης ως Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας.

Μετά την συγκρότηση του ΔΣ σε σώμα, ο Πρόεδρος Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος δήλωσε: «Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλους τους συναδέλφους για την μεγάλη συμμετοχή τους στις εκλογές του Συλλόγου μας και για την ευκαιρία που μας έδωσαν για μια ακόμα φορά, ώστε να αγωνιστούμε για την υλοποίηση του φιλόδοξου προγράμματός μας. Παράλληλα θέλω να συγχαρώ όλους όσους εκλέχθηκαν σε όλα τα όργανα του Συλλόγου μας. Αυτή την τετραετία, για την οποία μας εμπιστεύτηκαν οι συνάδελφοι του Συλλόγου, θα πορευτούμε με ένα νέο μοντέλο διοίκησης. Ιδιαίτερα οι τρεις Αντιπροεδρίες, με τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες η καθεμιά, οφείλουν μέχρι το φθινόπωρο, να συγκροτήσουν πενταμελής έως εφταμελής επιτροπές (Ειδικές Γραμματείες), αξιοποιώντας συναδέλφους από όλους τους εργασιακούς χώρους, που αποδέχονται το πρόγραμμα μας.

Στρατηγικοί μας στόχοι για την νέα μας θητεία αποτελούν:

Για την Ιατρική σχολή: Ουσιαστική αναβάθμιση της συνεργασίας μας σε όλα τα επίπεδα. Στήριξη της διεθνούς συνεργασίας με επιστημονικές εταιρείες και ευρωπαϊκές ιατρικές σχολές, των ανταλλαγών φοιτητών, ειδικευομένων και νέων ερευνητών.

Για τους γιατρούς ΕΣΥ: Επαρκής χρηματοδότηση και στελέχωση του ΕΣΥ, διπλασιασμός μισθολογίου, αξιοκρατική ανέλιξη των γιατρών μέσα στο σύστημα.

Για τους Ιδιώτες γιατρούς: Κατάργηση clawback και rebate, αξιοπρεπείς και δίκαιες αμοιβές των ιατρικών επισκέψεων και πράξεων, συλλογικές συμβάσεις με ΕΟΠΥΥ, προστασία των επαγγελματικών δικαιωμάτων, ενίσχυση της ΠΦΥ με θεσμικό ρόλο του ιδιώτη γιατρού.

Για τους Νέους γιατρούς: Ουσιαστική στήριξη και ενδυνάμωση, αναγνωρίζοντας τις αυξημένες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν κατά τα πρώτα βήματα της επαγγελματικής τους πορείας. Ενημέρωση, υποστήριξη και διασύνδεση, παρέχοντας καθοδήγηση σε θέματα ειδικότητας, επαγγελματικών δικαιωμάτων, εκπαιδευτικών ευκαιριών και εργασιακών συνθηκών. Παράλληλα ενίσχυση συμμετοχής τους στις αποφάσεις και τις δράσεις του ΙΣΛ, δίνοντάς τους ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος του ιατρικού κόσμου. Εξάλειψη των φαινομένων burnout και brain drain».