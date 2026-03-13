Επαφές Νασιακόπουλου για έργα και χρηματοδοτήσεις

Στη διημερίδα που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ του Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών συμμετείχε ο Δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος στο πλαίσιο της συστηματικής προσπάθειας για την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και την προώθηση αναπτυξιακών έργων στο Δήμο.

Κατά τη διάρκεια της διημερίδας παρουσιάστηκαν οι βασικοί άξονες του νέου προγραμματικού πλαισίου του ΕΣΠΑ 2021–2027, με έμφαση στις δυνατότητες χρηματοδότησης έργων υποδομών, βιώσιμης ανάπτυξης, ψηφιακού μετασχηματισμού και ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας.

Στο περιθώριο των εργασιών ο Δήμαρχος είχε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει σειρά επαφών με στελέχη της Γενικής Γραμματείας ΕΣΠΑ, κυβερνητικούς καιυπηρεσιακούς παράγοντες καθώς και εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από όλη τη χώρα. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν ζητήματα που αφορούν την ένταξη ώριμων έργων του Δήμου σε χρηματοδοτικά προγράμματα καθώς και οι προοπτικές αξιοποίησης νέων εργαλείων για την υλοποίηση παρεμβάσεων που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Σε δήλωσή του ο Θανάσης Νασιακόπουλος τόνισε ότι η ενεργή συμμετοχή του Δήμου σε τέτοιες πρωτοβουλίες είναι κρίσιμη για την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών δυνατοτήτων, υπογραμμίζοντας πως «η σωστή ενημέρωση, η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και η έγκαιρη προετοιμασία προτάσεων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την υλοποίηση σημαντικών έργων ανάπτυξης για τον Δήμο Κιλελέρ. Η δημοτική αρχή συνεχίζει να εργάζεται συστηματικά για την προσέλκυση πόρων και την υλοποίηση έργων που ενισχύουν την ανάπτυξη και αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων του Δήμου».

Κατά τη διάρκεια των επαφών και των συζητήσεων ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση έργων που σχετίζονται με την αγροτική ανάπτυξη, τις βασικές υποδομές, την ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών εγκαταστάσεων και τη βιώσιμη διαχείριση πόρων, τομείς που αποτελούν προτεραιότητα για τον Δήμο.