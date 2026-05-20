Επαφές Νασιακόπουλου με Πιερρακάκη, Παπαστεργίου

Ο Δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος παραβρέθηκε σε κοινωνική – πολιτική εκδήλωση, προσκεκλημένος του Προέδρου του Eurogroup – Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Θανάσης Νασιακόπουλος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει επί μακρόν και με τον θεσσαλό Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου καθώς και να ανταλλάξει απόψεις με υπουργούς και άλλα κυβερνητικά στελέχη.

Συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν στο πολιτικό γίνεσθαι , την τοπική αυτοδιοίκηση, τη χρηματοδότηση αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την περιοχή καθώς και τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών.

Τονίστηκε η ανάγκη ενίσχυσης των Δήμων με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και πόρους που θα συμβάλουν στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της αυτοδιοίκησης.

Συζητήθηκαν επίσης θέματα που αφορούν στην αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου Κιλελέρ όπως επίσης και ειδικότερα θέματα που σχετίζονται με τις υποδομές, την αγροτική ανάπτυξη και την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών.

Ο Δήμαρχος υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας της αυτοδιοίκησης με την κεντρική εξουσία, με στόχο την προώθηση έργων και παρεμβάσεων που θα συμβάλουν στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και στην περαιτέρω ανάπτυξη των Δήμων .

Οι επαφές πραγματοποιήθηκαν σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας τη διάθεση συνεργασίας για την προώθηση κοινών στόχων προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.