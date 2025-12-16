Επείγουσα έκκληση για αιμοδοσία σήμερα στη Λάρισα

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Λάρισας καλεί όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν σήμερα στην εθελοντική αιμοδοσία, καθώς οι ανάγκες σε αίμα είναι ιδιαίτερα αυξημένες, ειδικά την εορταστική περίοδο, για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Η προσφορά αίματος είναι ζωτικής σημασίας για την κάλυψη επειγόντων περιστατικών και τη στήριξη ασθενών που το έχουν ανάγκη.

Σήμερα (13:30-17:30), Κτίριο Κατσίγρα, Ιατρική Σχολή – Πλατεία Ταχυδρομείου, Λάρισα

Τις επόμενες ημέρες το Τμήμα Αιμοδοσίας διοργανώνει δράσεις αιμοδοσίας από 17/12 ως και 20/12 και ώρες 10.00 ως 14.00 στον ίδιο χώρο, λόγω των ιδιαίτερα αυξημένων αναγκών

Όσοι μπορούν να διαθέσουν λίγα λεπτά από τον χρόνο τους, ας ανταποκριθούν στο κάλεσμα.

Κάθε μονάδα αίματος σώζει ζωές.

Δίνουμε αίμα. Δίνουμε ζωή.