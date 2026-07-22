Επείγουσα Ανακοίνωση του Δήμου Τυρνάβου για την ολοκλήρωση των κατεδαφίσεων

Ο Δήμος Τυρνάβου ενημερώνει τους δημότες ότι ολοκληρώθηκαν όλες οι κατεδαφίσεις επικίνδυνων κτισμάτων για τις οποίες είχαν αρθεί οι απαραίτητες εκκρεμότητες και είχαν εξασφαλιστεί οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις ασφαλείας.

Παράλληλα, παραμένει σημαντικός αριθμός ακινήτων στα οποία οι εργασίες δεν μπορούν ακόμη να προχωρήσουν, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διακοπής και αφαίρεσης των παροχών ηλεκτροδότησης από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Ο Δήμος Τυρνάβου εκτελεί το έργο των κατεδαφίσεων χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους ιδιοκτήτες των επικίνδυνων κτισμάτων. Ωστόσο, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, η υποχρέωση υποβολής αιτήματος διακοπής της παροχής και αφαίρεσης του μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος ανήκει αποκλειστικά στους ιδιοκτήτες των ακινήτων, οι οποίοι πρέπει να προβούν στις αντίστοιχες ενέργειες προς τον ΔΕΔΔΗΕ.

Για το λόγο αυτό, καλούνται άμεσα όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα κατεδαφίσεων και δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τη διαδικασία διακοπής της παροχής ηλεκτροδότησης, να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση στις απαιτούμενες ενέργειες και στη συνέχεια να ενημερώσουν την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τυρνάβου στο τηλέφωνο 24923 50142.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για επικίνδυνα και ετοιμόρροπα κτίσματα που έχουν χαρακτηριστεί μετά τον σεισμό και η απομάκρυνσή τους αποτελεί ζήτημα δημόσιας ασφάλειας και προστασίας της ανθρώπινης ζωής. Η έγκαιρη ανταπόκριση των ιδιοκτητών είναι απαραίτητη, ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση μιας σημαντικής διαδικασίας για την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών και την προστασία των πολιτών.

Ο Δήμος Τυρνάβου καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να ανταποκριθούν άμεσα, προκειμένου να ολοκληρωθεί το σύνολο των κατεδαφίσεων με ταχύτητα, ασφάλεια και χωρίς να χαθεί η δυνατότητα εκτέλεσης των εργασιών που παρέχεται μέσω του προγράμματος του Δήμου.