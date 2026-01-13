Επερώτηση της “Συμπαράταξη” για το σχολείο της Φαλάνης

Επερώτηση προς τη Δημοτική Αρχή κατέθεσε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γιώργος Σούλτης, της «Συμπαράταξης Λαρισαίων» σχετικά με την αποκατάσταση του σχολείου της Φαλάνης.

Αναλυτικά:

«Η Δημοτική Αρχή της ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ασχολήθηκε διεξοδικά με το τι θα γίνει με το Δημοτικό σχολείο της Φαλάνης, το οποίο υπέστη σοβαρές βλάβες από το σεισμό. Έγιναν ενέργειες όπως:

1) Αλλαγή στέγης και μεγάλης έκτασης συντηρήσεις στο τμήμα της επέκτασης, πέραν του παλιού πέτρινου κτιρίου.

2) Συζητήσεις με την Κοινότητα και τους γονείς για νέο σχολείο σε άλλο οικόπεδο.

3) Μετά από αντιδράσεις των γονέων ήρθαμε σε συζητήσεις με την ΚΤΥΠ για να απαντηθεί το ερώτημα, αν στο προαύλιο χωράει μια επέκταση η οποία μαζί με την πρόσφατα ανανεωμένη πτέρυγα θα ολοκληρώνει ένα νέο σχολείο. Το πέτρινο σχολείο κρίθηκε διατηρητέο και πρέπει για την αναστήλωση του να γκρεμιστούν οι μισές παλιές αίθουσες που βρίσκονται μέσα στο Π και επίσης να ξεχωρίσει τελείως από την πτέρυγα επέκτασης.

4) Με την συνεργασία της υπηρεσίας αρχίσαμε μια προμελέτη επέκτασης με στόχο να ετοιμάσουμε προκήρυξη του νέου σχολείου με την μέθοδο της «μελέτης κατασκευής» και άρα να αποφύγουμε τη μελέτη.

Σημειώνουμε ότι το 2015 η υπηρεσία είχε ετοιμάσει μελέτη επέκτασης του παλιού σχολείου με στόχο να την χρηματοδοτήσουμε από ίδιους πόρους. Η μελέτη αυτή «κόπηκε» από το Κεντρικό Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο επειδή περιελάβανε το πέτρινο κτίριο. Μάλιστα γινόταν αυστηρές συστάσεις να επαναφέρουμε την παλιά όψη του πέτρινου κτιρίου άμεσα.

Σήμερα, μετά τα πρώτα δύο χρόνια της νέας Δημοτικής Αρχής, ερωτούμε: