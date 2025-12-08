Επετειακή εκδήλωση από το 2ο ΣΔΕ Λάρισας

Το 2ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Λάρισας, το πρώτο σχολείο που λειτούργησε σε φυλακή ενηλίκων στην Ελλάδα, γιορτάζει φέτος 20 χρόνια λειτουργίας με μια ξεχωριστή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου στις 19:30 στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο Λάρισας.

Από το 2005 μέχρι σήμερα, το 2ο ΣΔΕ Λάρισας έχει προσφέρει σε εκατοντάδες κρατούμενους τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση, να αποκτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες, και να ξαναβρούν την αυτοπεποίθησή τους μέσα από τη μάθηση.

Η επετειακή εκδήλωση δεν θα είναι μια απλή αναδρομή. Θα είναι μια ευκαιρία για συζήτηση του πώς η εκπαίδευση στις φυλακές λειτουργεί πραγματικά, ποιες είναι οι προκλήσεις της, και πώς μπορεί να γίνει ακόμα πιο αποτελεσματική.

Η βραδιά θα ξεκινήσει με τους σωφρονιστικούς αναστοχασμούς του Γιάννη Πανούση, ομότιμου Καθηγητή Εγκληματολογίας και πρώην Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα: «Φυλακή και κοινωνική επανένταξη, Επανένταξη και εκπαίδευση, Εκπαίδευση και επανένταξη – Φαύλος κύκλος;».

Στη συνέχεια, ο Ευτύχης Φυτράκης, ποινικολόγος και πρώην Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, θα θέσει το κρίσιμο ερώτημα: «Ποια είναι η θέση της εκπαίδευσης σε ένα τιμωρητικό σωφρονιστικό σύστημα;» – μια συζήτηση που αγγίζει το θεμελιώδες ζήτημα του ρόλου της φυλακής στη σύγχρονη κοινωνία.

Η Αντιγόνη Ευστρατόγλου, εκπαιδευτικός με μακρόχρονη εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, θα μιλήσει για την εμπειρία του «Περνώντας την πόρτα που οδηγεί στο σχολείο» – τι σημαίνει πραγματικά να διδάσκεις και να μαθαίνεις μέσα σε μια φυλακή.

Το πιο σημαντικό μέρος της βραδιάς θα είναι η συζήτηση με δύο πρώην μαθητές σε σχολείο δεύτερης ευκαιρίας φυλακής – τον Γιώργο και τον Άγγελο – που θα μοιραστούν τις δικές τους ιστορίες. Πώς βίωσαν την εκπαίδευση μέσα στη φυλακή; Τι τους έδωσε; Πώς τους βοήθησε μετά την αποφυλάκιση;

Δεν πρόκειται για θεωρητικές απαντήσεις, αλλά για ζωντανές μαρτυρίες για το πώς η εκπαίδευση μετατρέπεται από δικαίωμα σε πράξη, και από πράξη σε αλλαγή ζωής.

Η συζήτηση θα συντονιστεί από τον δημοσιογράφο Γιάννη Γιαννακόπουλο.

Η εκδήλωση θα κλείσει με το τραγούδι “Είκοσι χρόνια φως”, που θα αποδοθεί από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου με την υποστήριξη από τις μουσικούς Έφη Φαρμάκη και Σάντρα Αποστολοπούλου – ένα συμβολικό φινάλε για μια βραδιά αφιερωμένη στο φως της γνώσης που φτάνει παντού, ακόμα και πίσω από τοίχους.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Αντιδημαρχίας Παιδείας και Άθλησης του Δήμου Λαρισαίων.

Σήμερα, 27 σχολεία λειτουργούν σε φυλακές ενηλίκων της Ελλάδας, προσφέροντας εκπαίδευση από το Δημοτικό μέχρι το Επαγγελματικό Λύκειο. Το 2ο ΣΔΕ Λάρισας ήταν το πρώτο – αυτό που άνοιξε τον δρόμο. Φέτος, μάλιστα, ιδρύθηκε στη Λάρισα και το πρώτο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) σε φυλακή της χώρας – ένα ακόμα ιστορικό βήμα που δείχνει ότι η εκπαίδευση στις φυλακές δεν σταματά, αλλά εξελίσσεται.

Η εκδήλωση αυτή είναι μια ευκαιρία να τιμήσουμε:

Τους εκατοντάδες μαθητές που πίστεψαν ότι μπορούν

Τους εκπαιδευτικούς που δίδαξαν με πάθος σε έναν δύσκολο χώρο

Τις πολιτικές που στήριξαν την εκπαίδευση στις φυλακές

Τους αποφοίτους που βγήκαν με περισσότερα εφόδια

Και να θυμηθούμε ότι η εκπαίδευση δεν είναι προνόμιο – είναι δικαίωμα. Για όλους. Χωρίς εξαιρέσεις. Χωρίς τοίχους.