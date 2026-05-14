Επετειακή εκδήλωση για τα 5 χρόνια λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας Άνοιας “ΝΟΗΜΑ” Λάρισας της ΕΠΑΨΥ

Επετειακή εκδήλωση με τίτλο «5 χρόνια με ΝΟΗΜΑ – Ολιστική φροντίδα στην άνοια» διοργανώνει το Κέντρο Ημέρας Άνοιας «ΝΟΗΜΑ» Λάρισας της ΕΠΑΨΥ, με αφορμή τη συμπλήρωση πέντε ετών συνεχούς λειτουργίας και προσφοράς.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Μαΐου και ώρα 17:30, στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα.

Η συμπλήρωση πέντε ετών λειτουργίας αποτυπώνει μια πορεία σταθερής παρουσίας και ουσιαστικής συμβολής στην τοπική κοινωνία της Λάρισας. Η επέτειος αυτή αποτελεί όχι μόνο ευκαιρία απολογισμού του μέχρι σήμερα έργου, αλλά και αφετηρία για τον περαιτέρω σχεδιασμό και την ανάπτυξη υπηρεσιών, με στόχο την ενίσχυση της υποστήριξης των ατόμων που ζουν με άνοια και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί από την ηθοποιό, παρουσιάστρια και συγγραφέα κα Ζέτα Δούκα. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει χαιρετισμούς, σύντομη ομιλία για την άνοια, θεατρικό δρώμενο από την θεατρική ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ‘Τρίτος Όροφος’, συζήτηση με τους ειδικούς, προβολή επετειακού βίντεο, απονομή τιμητικών πλακετών και κλήρωση δώρων.

Με το πέρας του κύριου προγράμματος, οι δράσεις θα συνεχιστούν στον εξωτερικό χώρο, όπου θα λειτουργούν θεματικοί σταθμοί ενημερωτικού υλικού, έκθεσης έργων των ωφελούμενων και δημιουργίας φωτογραφικών αναμνήσεων.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Λαρισαίων, υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του ΠΜΣ ‘Νευροαποκατάσταση’ και την υποστήριξη της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Το Κέντρο Ημέρας Άνοιας Λάρισας «ΝΟΗΜΑ» της ΕΠΑΨΥ εποπτεύεται και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας