Επετειακή εκδήλωση της ΑΕΝΟΛ για το πρόγραμμα LEADER

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Λάρισας Α.Ε. – ΑΕΝΟΛ Α.Ε., με αφορμή την ολοκλήρωση του προγράμματος CLLD/LEADER του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» (ΠΑΑ), διοργανώνει επετειακή εκδήλωση με τίτλο «ΑΕΝΟΛ και LEADER: Μοχλοί Ανάπτυξης στην Π.Ε. Λάρισας», στο πλαίσιο εμψύχωσης του τοπικού πληθυσμού και των ενεργειών προβολής του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 και το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025, στο Πάρκο Καινοτομίας JOIST, στη Λάρισα.

Κατά τη διάρκεια του διημέρου θα παρουσιαστεί η πορεία και η συμβολή της ΑΕΝΟΛ Α.Ε. στην ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της αγροτικής ανάπτυξης, θα αναδειχθούν έργα και καλές πρακτικές που έχουν αλλάξει την εικόνα της υπαίθρου του Νομού Λάρισας και θα βραβευθούν επενδυτές και φορείς που βοήθησαν στην ανάπτυξη της περιοχής

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει τοποθετήσεις εκπροσώπων της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και θεματικές ενότητες αφιερωμένες στη νέα προγραμματική περίοδο και στις προοπτικές του προγράμματος LEADER.

Πάρκο Καινοτομίας JOIST, Λάρισα

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025: 16.00-20.30 & Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025 : 10.00 – 15.00