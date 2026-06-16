Επικράτησε η Νέα Ιατρική Κίνηση στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας – Τα αποτελέσματα

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών στον Ιατρικό Σύλλογο Λάρισας, μετά τη διήμερη εκλογική διαδικασία στις 14 και 15 Ιουνίου.
Η Νέα Ιατρική Κίνηση ήταν η νικήτρια των εκλογών εξασφαλίζοντας 7 έδρες στο νέο διοικητικό συμβούλιο.
Αναλυτικά:
Α. Για το Διοικητικό Συμβούλιο:
1. ΝΕΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ(Ν.Ι.ΚΙ-ΙΣΛ): Ψήφοι:848, έδρες 7, ποσοστό 53,8% επί των εδρών
2. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ- ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (ΔΗ.ΠΑ.Κ ) : Ψήφοι: 534, έδρες: 4, ποσοστό 30,7% επί των εδρών
3. ΕΝΙΑΙΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ: Ψήφοι: 93, έδρες 1, ποσοστό 7,69% επί των εδρών
4. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ: Ψήφοι: 82, έδρες:1, ποσοστό 7,69%
5. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑ: Ψήφοι 5, έδρες: 0
Β. Εκπρόσωποι για τον ΠΙΣ:
1. ΝΕΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ(Ν.Ι.ΚΙ-ΙΣΛ): Ψήφοι:779, έδρες: 5
2. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ- ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (ΔΗ.ΠΑ.Κ ) : Ψήφοι:489, έδρες:3
3. ΕΝΙΑΙΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ: Ψήφοι: 107, έδρες: 1
4. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ: Ψήφοι: 72, έδρες:1
5. ΕΛΕΥΣΙ: Ψήφοι:21, έδρες:0
6. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑ: Ψήφοι:13, έδρες:0
Γ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:
1. ΝΕΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ(Ν.Ι.ΚΙ-ΙΣΛ): Ψήφοι: 746, εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο και 3 μέλη
2. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ- ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (ΔΗ.ΠΑ.Κ ): Ψήφοι: 575 και 2 μέλη
3. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ: Ψήφοι: 127 και 1 μέλος.
Δ. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
1. ΝΕΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ(Ν.Ι.ΚΙ-ΙΣΛ): Ψήφοι: 669, και 2 μέλη
2. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ- ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (ΔΗ.ΠΑ.Κ ) : Ψήφοι: 597 και 1μέλος