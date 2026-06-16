Επικράτησε η Νέα Ιατρική Κίνηση στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας – Τα αποτελέσματα

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών στον Ιατρικό Σύλλογο Λάρισας, μετά τη διήμερη εκλογική διαδικασία στις 14 και 15 Ιουνίου.

Η Νέα Ιατρική Κίνηση ήταν η νικήτρια των εκλογών εξασφαλίζοντας 7 έδρες στο νέο διοικητικό συμβούλιο.

Αναλυτικά:

Α. Για το Διοικητικό Συμβούλιο:

1. ΝΕΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ(Ν.Ι.ΚΙ-ΙΣΛ): Ψήφοι:848, έδρες 7, ποσοστό 53,8% επί των εδρών

2. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ- ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (ΔΗ.ΠΑ.Κ ) : Ψήφοι: 534, έδρες: 4, ποσοστό 30,7% επί των εδρών

3. ΕΝΙΑΙΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ: Ψήφοι: 93, έδρες 1, ποσοστό 7,69% επί των εδρών

4. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ: Ψήφοι: 82, έδρες:1, ποσοστό 7,69%

5. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑ: Ψήφοι 5, έδρες: 0

Β. Εκπρόσωποι για τον ΠΙΣ:

1. ΝΕΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ(Ν.Ι.ΚΙ-ΙΣΛ): Ψήφοι:779, έδρες: 5

2. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ- ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (ΔΗ.ΠΑ.Κ ) : Ψήφοι:489, έδρες:3

3. ΕΝΙΑΙΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ: Ψήφοι: 107, έδρες: 1

4. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ: Ψήφοι: 72, έδρες:1

5. ΕΛΕΥΣΙ: Ψήφοι:21, έδρες:0

6. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑ: Ψήφοι:13, έδρες:0

Γ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

1. ΝΕΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ(Ν.Ι.ΚΙ-ΙΣΛ): Ψήφοι: 746, εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο και 3 μέλη

2. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ- ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (ΔΗ.ΠΑ.Κ ): Ψήφοι: 575 και 2 μέλη

3. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ: Ψήφοι: 127 και 1 μέλος.

Δ. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

1. ΝΕΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ(Ν.Ι.ΚΙ-ΙΣΛ): Ψήφοι: 669, και 2 μέλη

2. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ- ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (ΔΗ.ΠΑ.Κ ) : Ψήφοι: 597 και 1μέλος