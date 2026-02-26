Επιμελητήριο Λάρισας: Εκτός λειτουργίας η “Υπηρεσία μίας Στάσης”

Tο Επιμελητήριο Λάρισας ενημερώνει όσους ενδιαφέρονται να ιδρύσουν νέα επιχείρηση, “ότι η Υπηρεσία Μιας Στάσης θα παραμείνει προσωρινά εκτός λειτουργίας το πρώτο δεκαήμερο Μαρτίου 2026 (01/03 έως 10/03), λόγω της μετάβασης στους νέους Ευρωπαϊκούς ΚΑΔ.

Η αναστολή λειτουργίας κρίνεται απαραίτητη για την τεχνική προσαρμογή των συστημάτων και την αυτόματη αντιστοίχιση παλαιών και νέων κωδικών από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Δείτε αναλυτικά τη σχετική ανακοίνωση στην πλήρη δημοσίευση της υπηρεσίας εδώ.

Δείτε την αλλαγή / αντιστοίχιση των ΚΑΔ με τους ισχύοντες από 1/3/2026 εδώ”