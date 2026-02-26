Επιστημονική διάλεξη με θέμα καρωτιδική νόσος αύριο στο Ιασώ Θεσσαλίας

Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας συνεχίζει τις καθιερωμένες επιστημονικές διαλέξεις στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος 2025-2026.
Oι διαλέξεις είναι υβριδικές, πραγματοποιούνται τόσο διαδικτυακά, όσο και με φυσική παρουσία στην Αίθουσα Εκδηλώσεων στο ισόγειο του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας.
🕑 Αύριο Παρασκευή 27/2/26, ώρα 12:30, θα πραγματοποιηθεί η επιστημονική διάλεξη:
🔴 ΘΕΜΑ| Καρωτιδική Νόσος.
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Νεκτάριος Γαλάνης
Αγγειοχειρουργός MD, PhD, Διευθυντής Α’ Αγγειοχειρουργικής Κλινικής ΙΑΣΩ Θεσσαλίας
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Δρ. Κομνός Απόστολος
Αναισθησιολόγος Εντατικολόγος
Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας ΙΑΣΩ Θεσσαλίας