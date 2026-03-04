Επιστημονική Διάλεξη στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

Τα φάρμακα GLP-1 αλλάζουν τα δεδομένα στη διαχείριση του διαβήτη και της παχυσαρκίας.

Από τη ρύθμιση του σακχάρου μέχρι την απώλεια βάρους, ο νέος κόσμος των φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας φέρνει σημαντικές εξελίξεις αλλά και εύλογα ερωτήματα.

Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026 | 12:30

Θέμα:

Φάρμακα GLP-1 από τον διαβήτη στην παχυσαρκία. Αδυνάτισμα σε φιαλίδιο.

Ο νέος κόσμος των φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας σε ένα επιστημονικό .

Ομιλητής:

Ευάγγελος Αδαμόπουλος

Παθολόγος, Διευθυντής Α’ Παθολογικής Κλινικής ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

Συντονιστής:

Δρ. Κομνός Απόστολος

Αναισθησιολόγος – Εντατικολόγος, Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

Η διάλεξη πραγματοποιείται υβριδικά: Στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας ή online μέσω Microsoft Teams

🔗 Συνδεθείτε εδώ: https://teams.microsoft.com/meet/32458504374349?p=YI3qc4QwJTL4HTwDN9

_______________________________________________________________________________

Meeting ID: 324 585 043 743 49

Passcode: bc3eh7Nb