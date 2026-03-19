Επιστημονική διάλεξη στο Ιασώ Θεσσαλίας

Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας συνεχίζει τις καθιερωμένες επιστημονικές διαλέξεις στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος 2025-2026.

Oι διαλέξεις είναι υβριδικές, πραγματοποιούνται τόσο διαδικτυακά, όσο και με φυσική παρουσία στην Αίθουσα Εκδηλώσεων στο ισόγειο του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας.



Αύριο Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026 | 12:30

🎯 Θέμα: Πρόληψη & Περιστατικά ειδικών λοιμώξεων





Ομιλητές:



Αντωνία Βαΐου



Ειδική Παθολόγος Επιμελήτρια Β΄ Παθολογικής Κλινικής ΙΑΣΩ Θεσσαλίας



Γεώργιος Περίφανος



Ειδικός Παθολόγος Επιμελητής Β΄ Παθολογικής Κλινικής ΙΑΣΩ Θεσσαλίας



Συντονιστής:



Ιωάννης Μπιζάκης, ΩΡΛ/Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου, Ομ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Παν. Θεσσαλίας, Διευθυντής Α΄Ω.Ρ.Λ. Κλινικής και Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου ΙΑΣΩ Θεσσαλίας





Η διάλεξη πραγματοποιείται υβριδικά:



Στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας



Ή online μέσω Microsoft Teams



Συνδεθείτε εδώ: Join: https://teams.microsoft.com/meet/38648971558706?p=iVOfLH9GTZ8m4CudUs