Λάρισα

Επιστημονική διάλεξη στο Ιασώ Θεσσαλίας

Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας συνεχίζει τις καθιερωμένες επιστημονικές διαλέξεις στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος 2025-2026.

Oι διαλέξεις είναι υβριδικές, πραγματοποιούνται τόσο διαδικτυακά, όσο και με φυσική παρουσία στην Αίθουσα Εκδηλώσεων στο ισόγειο του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας. 


 Αύριο Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026 | 12:30

🎯 Θέμα: Πρόληψη & Περιστατικά ειδικών λοιμώξεων



 Ομιλητές:

 Αντωνία Βαΐου

Ειδική Παθολόγος Επιμελήτρια Β΄ Παθολογικής Κλινικής ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

 Γεώργιος Περίφανος

Ειδικός Παθολόγος Επιμελητής Β΄ Παθολογικής Κλινικής ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

 Συντονιστής:

 Ιωάννης Μπιζάκης, ΩΡΛ/Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου, Ομ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Παν. Θεσσαλίας, Διευθυντής Α΄Ω.Ρ.Λ. Κλινικής και Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου ΙΑΣΩ Θεσσαλίας



 Η διάλεξη πραγματοποιείται υβριδικά:

 Στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

 Ή online μέσω Microsoft Teams

 Συνδεθείτε εδώ: Joinhttps://teams.microsoft.com/meet/38648971558706?p=iVOfLH9GTZ8m4CudUs

