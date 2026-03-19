Επιστημονική διάλεξη στο Ιασώ Θεσσαλίας

Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας συνεχίζει τις καθιερωμένες επιστημονικές διαλέξεις στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος 2025-2026.
Oι διαλέξεις είναι υβριδικές, πραγματοποιούνται τόσο διαδικτυακά, όσο και με φυσική παρουσία στην Αίθουσα Εκδηλώσεων στο ισόγειο του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας.
Αύριο Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026 | 12:30
🎯 Θέμα: Πρόληψη & Περιστατικά ειδικών λοιμώξεων
Ομιλητές:
Αντωνία Βαΐου
Ειδική Παθολόγος Επιμελήτρια Β΄ Παθολογικής Κλινικής ΙΑΣΩ Θεσσαλίας
Γεώργιος Περίφανος
Ειδικός Παθολόγος Επιμελητής Β΄ Παθολογικής Κλινικής ΙΑΣΩ Θεσσαλίας
Συντονιστής:
Ιωάννης Μπιζάκης, ΩΡΛ/Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου, Ομ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Παν. Θεσσαλίας, Διευθυντής Α΄Ω.Ρ.Λ. Κλινικής και Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου ΙΑΣΩ Θεσσαλίας
Η διάλεξη πραγματοποιείται υβριδικά:
Στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας
Ή online μέσω Microsoft Teams
Συνδεθείτε εδώ: Join: https://teams.microsoft.com/meet/38648971558706?p=iVOfLH9GTZ8m4CudUs