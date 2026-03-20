Επιστημονική ημερίδα από το Παράρτημα Λάρισας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

Το Παράρτημα Λάρισας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων και υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, διοργανώνει επιστημονική ημερίδα το Σάββατο 21 Μαρτίου 2026 στο αμφιθέατρο του 4ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας.

Η ώρα προσέλευσης των συμμετεχόντων θα είναι 18:00–18:30, ενώ η έναρξη της ημερίδας θα πραγματοποιηθεί στις 18:30.

Η ημερίδα έχει ως στόχο την ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας για τις εξελίξεις στα νέα Προγράμματα Σπουδών, το πολλαπλό βιβλίο και τον θεσμό των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων.

Ομιλητές στην ημερίδα θα είναι οι:

Ιωάννης Εμμανουήλ , Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) , με θέμα εισήγησης: « Σκέψεις γύρω από το πρόγραμμα σπουδών των μαθηματικών του Λυκείου »

Σωτηρία Τζιβινίκου , Επίκουρη Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων Θεσσαλίας , με θέμα εισήγησης:

«Το Πολλαπλό Βιβλίο ως διδακτικό πλαίσιο σε ετερογενείς τάξεις: Προοπτικές για μια συμπεριληπτική διαδικασία» .

Δημήτρης Διαμαντίδης, Εκπαιδευτικός Μαθηματικών και Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με θέμα εισήγησης:

«Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία: Κοινότητες εκπαιδευτικής επιλογής και παιδαγωγικής πρωτοβουλίας ».

Η εκδήλωση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, γονείς και σε κάθε ενδιαφερόμενο για θέματα εκπαίδευσης.