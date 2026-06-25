Επιταχύνονται οι ρυθμοί εργασιών στην οδό Γεωργιάδου – Σε ισχύ έκτακτες ρυθμίσεις από την Παρασκευή

Επιταχύνονται οι ρυθμοί για την ολοκλήρωση των εργασιών στην οδό Γεωργιάδου, στο τμήμα από Λ.Μαβίλη ως Ζωοδόχου Πηγής. Για τον λόγο αυτό, από αύριο, Παρασκευή 26 Ιουνίου και για τις επόμενες πέντε ημέρες θα τεθούν σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με ολικό αποκλεισμό κυκλοφορίας οχημάτων και στα δύο ρεύματα, στο εν λόγω τμήμα της οδού, προκειμένου να υλοποιηθούν εργασίες ασφαλτόστρωσης.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Οδοποιίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, με βάση τον υφιστάμενο σχεδιασμό, συνεχίζονται οι εργασίες με το στάδιο Α33 που αφορούν στην ασφαλτόστρωση της οδού Γεωργιάδου.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα στην οδό Γεωργιάδου (από την οδό Λορέντζου Μαβίλη έως την οδό Ζωοδόχου Πηγής) από την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 έως και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 καθ’ όλο το 24ωρο, σύμφωνα με το ΦΕΚ 2474/Β/26-4-2024 που αφορά τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (εργοταξιακού χαρακτήρα) για το παραπάνω έργο.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή θα διεξάγεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες που θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο του έργου, όπως εμφανίζονται στα σχεδιαγράμματα που ακολουθούν:

Ο Δήμος Λαρισαίων παρακαλεί για την κατανόηση και υπομονή των οδηγών, την ιδιαίτερη προσοχή τους κατά κίνηση πλησίον των έργων και την αποφυγή της οδού Γεωργιάδου με την επιλογή εναλλακτικών διαδρομών.

Οι εργασίες επί της οδού Γεωργιάδου πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του έργου «Διασύνδεση Αρχαιολογικών – Πολιτιστικών σημείων στην πόλη της Λάρισας», προϋπολογισμού 3,75 εκατ. ευρώ και χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και έχει ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Ελλάδα 2.0” και στο έργο “Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου”).