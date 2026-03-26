Επιτυχίες του 3ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Λάρισας στην Οικονομική Ολυμπιάδα

Πραγματοποιήθηκε, για 6η συνεχή χρονιά, υπό την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ο Σχολικός γύρος του διεθνούς Διαγωνισμού οικονομικών γνώσεων με την επωνυμία Οικονομική Ολυμπιάδα, που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων της Ελλάδας και του εξωτερικού και φιλοδοξεί να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των γνώσεων των συμμετεχόντων στο πεδίο των Οικονομικών.

Σε επίπεδο Περιφέρειας Θεσσαλίας συμμετείχε μεγάλος αριθμός μαθητών και από τις 3 τάξεις Λυκείου και από αυτούς συνολικά εβδομήντα τέσσερις (74) προκρίθηκαν στον Περιφερειακό Γύρο της 6ης Οικονομικής Ολυμπιάδας. Από τους προκριθέντες οι τριάντα δύο (32) φοιτούν στο 3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Λάρισας. Μάλιστα, αρκετοί από τους επιτυχόντες μαθητές του Σχολείου μας βραβεύθηκαν με επαίνους για τις διακρίσεις τους, καθώς πρώτευσαν τόσο σε επίπεδο Περιφέρειας όσο και πανελλαδικά με βάση τον τύπο του σχολείου (ΕΠΑΛ).

Ειδικότερα, προκρίθηκαν οι ακόλουθοι μαθητές και μαθήτριες του 3ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Λάρισας: Αλεξάνδρου Ευφροσύνη, Αλευρά Ελένη, Αμπελαργάς Νεκτάριος, Γεωργοπούλου Μαρία, Γρηγορίου Ελένη, Δήμου Αικατερίνη, Ζουρλαδάνη Ειρήνη, Κακανούδης Ευστάθιος, Κατσαβάρας Ηρακλής, Κουτσουράκη Θεοδώρα, Κυριτσάκα Ντιάνα, Κυριτσάκας Αχιλλέας, Λάκκα-Τζιόλα Σμαράγδα, Λύκας Παναγιώτης, Μήτσιος Κωνσταντίνος, Μπαλατσός Χριστόφορος, Μπέης Θεόδωρος, Μπούνα Μπεσιάνα, Νεμτσένκο Ναταλία, Πάνος Παναγιώτης, Πάνου Χρυσάνθη, Πετρενίτης Πέτρος, Πούρου Ανδριάνα, Πράππα Ιωάννα, Ρόκκου Αγλαϊα, Ρομπέα Αγγελική, Σιούλεβα Έλενα, Στεφανίδη Αναστασία, Τάγκα Ελένη, Τσινίδου Αλεξάνδρα, Χαλιμούρδα Ελένη και Χρηστίδου Ευφροσύνη,

Το γενικό συντονισμό του Διαγωνισμού είχαν οι Εκπαιδευτικοί ειδικότητας ΠΕ80 του 3ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Δουλγεράκης Μιχαήλ, Καντζά Παναγιώτα, Λιντέρη Αλεξάνδρα, Ανανιάδου Άννα και Δόλγηρα Φωτεινή.

Η Διεύθυνση, ο Σύλλογος Διδασκόντων και η Μαθητική Κοινότητα του 3ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Λάρισας συγχαίρουμε τους επιτυχόντες μαθητές και μαθήτριες και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στον επόμενο Περιφερειακό Γύρο.