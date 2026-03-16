Επιτυχημένες ρομποτικές ουρολογικές επεμβάσεις με το σύστημα DaVinci στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

Με επιτυχία πραγματοποιούνται στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας ρομποτικές επεμβάσεις για καρκίνο του προστάτη (ριζική προστατεκτομή), για καρκίνο του νεφρού και για καρκίνο της ουροδόχου κύστης με το σύστημα ρομποτικής χειρουργικής Da Vinci, σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην ανάπτυξη της ρομποτικής χειρουργικής στην Κεντρική Ελλάδα και επιβεβαιώνοντας την υψηλή επιστημονική εξειδίκευση των ιατρικών ομάδων του νοσοκομείου.

Οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται από τους Ουρολόγους Χειρουργούς Κωνσταντίνο Σκριάπα και Δημήτριο Καραγιάννη, Διευθυντή και Αναπληρωτή Διευθυντή αντίστοιχα της Α’ Ουρολογικής Κλινικής του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, οι οποίοι διαθέτουν σημαντική εμπειρία στη ρομποτική χειρουργική. Η συγκεκριμένη τεχνική εφαρμόζεται στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας εδώ και περίπου δυόμισι χρόνια, συμβάλλοντας στη συνεχή αναβάθμιση των χειρουργικών δυνατοτήτων του νοσοκομείου.

Για τους ασθενείς που υποβάλλονται σε ρομποτικές ουρολογικές επεμβάσεις, η ρομποτική προσέγγιση προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα. Η τρισδιάστατη απεικόνιση υψηλής ευκρίνειας και η εξαιρετική ακρίβεια κινήσεων που παρέχει το σύστημα Da Vinci επιτρέπουν στον χειρουργό να πραγματοποιεί ιδιαίτερα λεπτούς χειρισμούς στην ευαίσθητη ανατομική περιοχή του προστάτη. Η τεχνολογία αυτή συμβάλλει στον καλύτερο έλεγχο του χειρουργικού πεδίου, στη μικρότερη απώλεια αίματος και στο περιορισμένο χειρουργικό τραύμα. Παράλληλα, σε πολλές περιπτώσεις διευκολύνεται η ταχύτερη μετεγχειρητική ανάρρωση και η γρηγορότερη επάνοδος του ασθενή στις καθημερινές του δραστηριότητες, ενώ η ακρίβεια της ρομποτικής τεχνικής μπορεί να συμβάλει και στην καλύτερη διατήρηση σημαντικών λειτουργιών, όπως η εγκράτεια και η στυτική λειτουργία.

Η επιτυχής πραγματοποίηση των ρομποτικών επεμβάσεων στον προστάτη και στο νεφρό, επιβεβαιώνει τη δυναμική ανάπτυξη της ρομποτικής ουρολογικής χειρουργικής στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας και ενισχύει τον ρόλο του νοσοκομείου ως σύγχρονου κέντρου παροχής εξειδικευμένων ουρολογικών υπηρεσιών για την Κεντρική Ελλάδα.