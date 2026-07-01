Επιτυχημένη εμφάνιση στην Άρτα για τη Δημοτική Χορωδία Φαρσάλων

Με μια εξαιρετικά επιτυχημένη αποστολή στη δυτική Ελλάδα, ολοκλήρωσε τις καλλιτεχνικές της δράσεις η Δημοτική Χορωδία Φαρσάλων.

Η φαρσαλινή αποστολή συμμετείχε το περασμένο Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 μετά από πρόσκληση στο Χορωδιακό Φεστιβάλ Κομποτίου Άρτας που πραγματοποιήθηκε στον προαύλιο χώρο του Ιστορικού Παλαιού Ι. Ναού Αγ. Γεωργίου.

Την διοργάνωση είχε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κομποτίου Άρτας «Νικόλαος Σκουφάς» σε μια βραδιά αφιερωμένη στο ελληνικό χορωδιακό τραγούδι. Συμμετείχαν τέσσερα αξιόλογα χορωδιακά σύνολα, η χορωδία “Laeta Corda” του Συλλόγου Γυναικών Φιλιππιάδας, η χορωδία του Πολιτιστικού Κέντρου Αμφιλοχίας, η Δημοτική χορωδία Φαρσάλων και η οικοδέσποινα χορωδία πολιτιστικού συλλόγου Κομποτίου «Νικόλαος Σκουφάς».

Η Δημοτική Χορωδία Φαρσάλων παρουσίασε σε τετράφωνη επεξεργασία a capella και συνοδεία πιάνου ένα απαιτητικό 25λεπτο πρόγραμμα με συνθέσεις Ελλήνων και ξένων μουσουργών. Για την απόδοση της χειροκροτήθηκε θερμά από όλους τους παραβρισκόμενους και απέσπασε κολακευτικά σχόλια. Συνόδευσε στο πιάνο η καθηγήτρια του Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας κ. Έφη Φαρμάκη. Τη διεύθυνση και διδασκαλία της χορωδίας είχε ο μαέστρος Κωνσταντίνος Μάτης.

Κατά την απονομή τιμητικής πλακέτας και διπλώματος συμμετοχής, ο πρόεδρος του Π.Σ. «Νικόλαος Σκουφάς» κ. Χρήστος Ανδριόπουλος συνεχάρη τους χορωδούς και τον μαέστρο, τόνισε τη συμβολή των χορωδιακών συναντήσεων στη ανάπτυξη της πολυφωνικής μουσικής της χώρας και στη σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των τοπικών κοινωνιών.

Ακολούθως, εκ μέρους του Δημάρχου Φαρσάλων κ. Μάκη Εσκίογλου, ο μαέστρος Κωνσταντίνος Μάτης ευχαρίστησε και συνεχάρη τους διοργανωτές για την θερμή φιλοξενία και την άψογη διοργάνωση και ο πρόεδρος της χορωδίας κ. Δημήτρης Βασιλείου προσέφερε βιβλία σχετικά με την περιοχή των Φαρσάλων καθώς και το πασίγνωστο και γευστικό τοπικό έδεσμα, τον χαλβά Φαρσάλων. Στο τέλος της εκδήλωσης τα μέλη του συλλόγου παραθέσαν γεύμα στην πλατεία του χωριού με τοπικά φαγητά και γλυκά σε όλες τις συμμετέχουσες χορωδίες και ακολούθησε γλέντι και χορός μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.