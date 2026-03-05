Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος στην οδό Παπάγου στη Λάρισα

Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ενημερώνει ότι τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026 , θα πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος με ασφαλτικό τάπητα στην οδό Παπάγου από την επαρχιακή οδό Λάρισας – Κοζάνης έως την οδό Νικηταρά.

Για τον περιορισμό της όχλησης σε κατοίκους και περαστικούς λόγω σκόνης, κατά τις ημερομηνίες 5 έως 8 Μαρτίου θα πραγματοποιείται τακτική διαβροχή με νερό και έγχυση πετρελαϊκού γαλακτώματος στο τμήμα της οδού που πρόκειται να αποκατασταθεί.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ζητά την κατανόηση των πολιτών και τους ευχαριστεί εκ των προτέρων για την υπομονή τους.