Εργασίες ασφαλτόστρωσης από σήμερα στην οδό Παναγούλη – Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας για 7 ημέρες

Σε εργασίες πλήρους ασφαλτόστρωσης της οδού Παναγούλη προχωρά από σήμερα η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων.

Για τον λόγο αυτόν τίθενται σε ισχύ ρυθμίσεις, με προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων από τις 6 το απόγευμα ως τις 6 τα ξημερώματα, από τις 30 Ιουλίου ως και τις 6 Αυγούστου.

Στο πλαίσιο των εργασιών θα γίνει πλήρης απόξεση και εκ νέου ασφαλτόστρωση της οδού Παναγούλη, στο τμήμα από την Ιουστινιανού μέχρι την Κύπρου.

Για τον λόγο αυτόν, καλούνται οι πολίτες να αποφεύγουν τη χρήση της συγκεκριμένης οδού, όπως και τη στάθμευση, κατά τις απογευματινές, βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες, για το διάστημα που θα διαρκέσουν οι εργασίες (για επτά ημέρες περίπου, από σήμερα ως την επόμενη Πέμπτη).

Το έργο εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό και προγραμματισμό της Δημοτικής Αρχής για το 2026, που αφορά σε παρεμβάσεις στο κέντρο, αλλά και τις συνοικίες.