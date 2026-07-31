Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Παναγούλη – Διακοπή κυκλοφορίας 7 πμ – 7 μμ την Κυριακή

Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων ανακοινώνεται ότι την Κυριακή, 2 Αυγούστου θα ισχύσει προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό Παναγούλη, από τις 7 π.μ. ως τις 7 μ.μ., προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες ασφαλτόστρωσης.

Από τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης πραγματοποιούνται εργασίες απόξεσης του παλαιού οδοστρώματος, σε συγκεκριμένες ώρες, στο τμήμα από την οδό Ιουστινιανού μέχρι την οδό Κύπρου. Καλούνται οι διερχόμενοι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, κατά τη διέλευσή τους από το σημείο εκτέλεσης των εργασιών.

Το έργο εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό και προγραμματισμό της Δημοτικής Αρχής για το 2026, που αφορά σε παρεμβάσεις στο κέντρο, αλλά και τις συνοικίες.