Εργασίες καθαρισμού στους κάδους σε Δένδρα, Πλατανούλια και Αγία Σοφία

Η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Τυρνάβου ενημερώνει τους δημότες ότι την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026, από τις 07:00 έως τις 13:00, θα πραγματοποιηθεί πλύσιμο και καθαρισμός των κάδων αποκομιδής απορριμμάτων (πράσινοι κάδοι) στις Τοπικές Κοινότητες Δαμασίου και Δένδρων (Δένδρα, Πλατανούλια και Αγία Σοφία).

Παρακαλούνται οι κάτοικοι των παραπάνω κοινοτήτων να μην τοποθετούν απορρίμματα στους πράσινους κάδους κατά τη διάρκεια των εργασιών, προκειμένου να διευκολυνθεί η ομαλή και ασφαλής ολοκλήρωση του πλυσίματος.