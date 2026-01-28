Εργασίες καθαρισμού της κεντρικής πλατείας του Τυρνάβου

Σε εξέλιξη είναι από χθες ο καθαρισμός της κεντρικής πλατείας της πόλης του Τυρνάβου, με τη μέθοδο της υδροβολής, μια σύγχρονη, οικολογική και ιδιαίτερα αποτελεσματική πρακτική, που εφαρμόζεται πλέον ευρέως σε δημόσιους χώρους και μνημεία σε όλη τη χώρα.

Εξειδικευμένο συνεργείο βρίσκεται στον χώρο και πραγματοποιεί καθαρισμό του μαρμάρινου δαπέδου της πλατείας με νερό υψηλής πίεσης. Οι εργασίες εξελίσσονται με γρήγορους ρυθμούς και ήδη από την πρώτη στιγμή η διαφορά είναι εμφανής, καθώς απομακρύνονται ρύποι και επίμονες εναποθέσεις που είχαν επιβαρύνει την επιφάνεια με την πάροδο του χρόνου.

Η υδροβολή αποτελεί μια μέθοδο φιλική προς το περιβάλλον, καθώς δεν χρησιμοποιούνται χημικά υλικά, ενώ αποκαθιστά την αρχική όψη του μαρμάρου με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Στο σημείο βρίσκεται και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Νίκος Μπαντόγιας, ο οποίος επιθεωρεί την πρόοδο των εργασιών και τον σωστό τρόπο εκτέλεσής τους.

Ο καθαρισμός της κεντρικής πλατείας κρίθηκε απαραίτητος λόγω της σημαντικής επιβάρυνσης που είχε υποστεί το μαρμάρινο δάπεδο και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο παρεμβάσεων για την αισθητική αναβάθμιση της πόλης. Παράλληλα, οι εργασίες συμπίπτουν με την προετοιμασία του Τυρνάβου για την έναρξη των καρναβαλικών εκδηλώσεων και την υποδοχή επισκεπτών, συμβάλλοντας στη βελτίωση της εικόνας και της λειτουργικότητας του δημόσιου χώρου.

Ο Δήμος Τυρνάβου συνεχίζει με στοχευμένες παρεμβάσεις να φροντίζει τους κοινόχρηστους χώρους, με σεβασμό στο περιβάλλον και με γνώμονα την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης.