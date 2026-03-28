Εργασίες κλαδέματος δέντρων την Κυριακή στην οδό Σωκράτους

Eργασίες για κλάδεμα δέντρων επί της οδού Σωκράτους, στη συνοικία της Νέας Σμύρνης αναμένεται να πραγματοποιηθούν την Κυριακή, 29 Μαρτίου 2026.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δενδροστοιχιών της Διεύθυνσης Πρασίνου του Δήμου Λαρισαίων, οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από τις 7.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι:

Στο τμήμα της Σωκράτους από τη γέφυρα Νέας Σμύρνης ως την οδό Εργοστασίου.

Παρακαλούνται οι κάτοικοι των περιοχών αυτών να μη σταθμεύουν τα οχήματά της στην οδό, κατά τη διάρκεια των εργασιών, ενώ καλούνται οι διερχόμενοι οδηγοί να είναι προσεκτικοί.