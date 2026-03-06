Εργασίες κλαδέματος δέντρων την Κυριακή σε 28ης Οκτωβρίου και Παπακυριαζή

Εργασίες για κλάδεμα δέντρων επί της οδού 28ης Οκτωβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθούν την ερχόμενη Κυριακή, 8 Μαρτίου 2026.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δενδροστοιχιών της Διεύθυνσης Πρασίνου του Δήμου Λαρισαίων, οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από τις 7.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι:

σε τμήμα της 28ης Οκτωβρίου, από Κύπρου έως Κοραή

σε τμήμα της οδού Παπακυριαζή, από Παναγούλη έως 28η Οκτωβρίου

Παρακαλούνται οι κάτοικοι των περιοχών αυτών να μη σταθμεύουν τα οχήματά τους στις εν λόγω οδούς, κατά τη διάρκεια των εργασιών, ενώ καλούνται οι διερχόμενοι οδηγοί να είναι προσεκτικοί.