Εργασίες συντήρησης στο ρολόι του Αμπελώνα

Ο Δήμος Τυρνάβου ολοκλήρωσε νέες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης στο ρολόι της πόλης του Αμπελώνα. Πρόκειται για παρεμβάσεις που είχαν καθυστερήσει λόγω των συνολικών συνθηκών και των αυξημένων αναγκών του τελευταίου διαστήματος, όμως πλέον το ιστορικό ρολόι της περιοχής έχει επανέλθει σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία.

“Ως Δημοτική Αρχή δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη ή στην εγκατάλειψη. Παρά την υποχρηματοδότηση και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι, συνεχίζουμε με συνέπεια τις εργασίες συντήρησης και φροντίδας της δημοτικής περιουσίας, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των συμπολιτών μας”, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.