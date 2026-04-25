Εργασίες την Κυριακή σε Ηρ.Πολυτεχνείου-Καρδίτσης-Παπαναστασίου – Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σε εργασίες επισκευής-αποκατάστασης προβληματικών σημείων στο οδόστρωμα τόσο στη διασταύρωση Ηρ.Πολυτεχνείου-Καρδίτσης-Παπαναστασίου, όσο και σε τμήμα της Ηρ.Πολυτεχνείου ως το ύψος περίπου του Στρατιωτικού Νοσοκομείου προχωρά η Αντιδημαρχία Τεχνικών Υπηρεσιών, αύριο, Κυριακή 26 Απριλίου, το μεσημέρι.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν μετά τις 2 μ.μ. και θα διαρκέσουν ως αργά το βράδυ της Κυριακής – η επιλογή της μεσημβρινής ώρας έγινε ώστε να μην επηρεαστούν οι προγραμματισμένες, για αύριο, εκδηλώσεις στην πόλη, αλλά και για τη μικρότερη δυνατή όχληση.

Η κυκλοφορία των οχημάτων δεν θα διακοπεί, ωστόσο, στα σημεία που θα γίνονται οι εργασίες, θα περιοριστεί το πλάτος των ρευμάτων κυκλοφορίας, με βάση προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και υποδείξεις της σχετικής σήμανσης.

Ο Δήμος Λαρισαίων εφιστά την προσοχή στους διερχόμενους από αυτά τα σημεία οδηγούς και πεζούς, ενώ ζητά, εκ των προτέρων, την κατανόηση του κοινού.