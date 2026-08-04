Ερωτήματα από μόνιμη κάτοικο στο Καστρί Λουτρό για ζητήματα πυροπροστασίας, κοινόχρηστων χώρων και νομιμότητας

Mια σειρά ερωτημάτων σχετικά με ζητήματα πυροπροστασίας, κοινόχρηστων χώρων και εφαρμογής της νομιμότητας στην περιοχή Καστρί Λουτρού, θέτει μόνιμη κάτοικος της περιοχής, προς τον δήμαρχο Τεμπών κ. Γ. Μανώλη.

Aναλυτικά η επιστολή της κ. Δώρας Μπονέ, μόνιμης κατοίκου Καστρί Λουτρού:

“Κύριε Δήμαρχε

Σε πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία μας αναφέρατε ότι η περιοχή Καστρί Λουτρού βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως, ότι αποτελείται από αγροτεμάχια στα οποία έχουν ανεγερθεί κατοικίες εξ αδιαιρέτου και ότι ο Δήμος δεν έχει αρμοδιότητα για τον καθαρισμό ιδιωτικών τεμαχίων, ακόμη και όταν οι ιδιοκτήτες αδιαφορούν για την υποχρέωση τους.

Ως μόνιμος κάτοικος της περιοχής, με νόμιμα δηλωμένη κατοικία, παρακαλώ να μου απαντήσετε εγγράφως στα ακόλουθα:

1. Ζήτημα πυροπροστασίας, δεδομένου ότι ο Δήμος δηλώνει αναρμόδιος για τον καθαρισμό των ιδιωτικών τεμαχίων, ενημέρωσε η Πολιτική Προστασία του Δήμου την Περιφέρεια Θεσσαλίας ή άλλη αρμόδια αρχή για τον σοβαρό κίνδυνο εκδήλωσης και επέκτασης πυρκαγιάς που δημιουργούν τα ακαθάριστα τεμάχια στην περιοχή; Εάν ναι, παρακαλώ να γνωστοποιηθούν οι σχετικές ενέργειες και τα έγγραφα.

2. Υδροδότηση κτισμάτων εκτός σχεδίου.

Εφόσον η περιοχή χαρακτηρίζεται εκτός σχεδίου, με ποιο νομικό και διοικητικό πλαίσιο παρέχεται δημοτική υδροδότηση σε υφιστάμενα κτίσματα; Ποια είναι η διαδικασία ελέγχου της νομιμότητας των συνδέσεων ύδρευσης;

3. Καθαριότητα παραλίας και κάδοι απορριμμάτων.

Αναγνωρίζουμε ότι ο καθαρισμός της παραλίας από τον Δήμο ήταν αναγκαίος και θετικός. Ωστόσο, σήμερα κατά μήκος της παραλίας δεν υπάρχει ούτε ένα καλάθι απορριμμάτων, ενώ στο παρελθόν είχαν τοποθετηθεί από τον Εξωραϊστικό Σύλλογο Καστρί Λουτρού. Προτίθεται ο Δήμος να τοποθετήσει εκ νέου κάδους ή καλάθια απορριμμάτων και σε ποιο χρονοδιάγραμμα;

4. Καταστροφή δενδρυλλίων στην παραλία.

Η προηγούμενη δημοτική αρχή είχε φυτεύσει αλμυρίκια για την προστασία από τη διάβρωση και την αισθητική αναβάθμιση της παραλίας. Για ποιο λόγο καταστράφηκαν κατά τις εργασίες καθαρισμού; Υπήρχε σχετική μελέτη, άδεια ή υπηρεσιακή εισήγηση;

5. Καταπατήσεις περιφερειακού δρόμο .

Ο περιφερειακός δρόμος της περιοχής, πλάτους περίπου 12 μέτρων και διαμορφωμένος σε μεγάλο τμήμα του, φέρεται να έχει καταπατηθεί από όμορους ιδιοκτήτες με συρματοπλέγματα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, με κτίσματα. Έχει προβεί ο Δήμος σε καταγραφή των καταπατήσεων; Έχουν συνταχθεί εκθέσεις αυτοψίας ή πρωτόκολλα αποβολής; Ποιες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει για την προστασία και διασφάλιση της κοινόχρηστης οδού, η οποία αποτελεί σημαντική υποδομή για τη λειτουργία και τη μελλοντική πολεοδομική οργάνωση της περιοχής

6. Αυθαίρετα στον παραλιακό δρόμο

Γιατί αυθαίρετα κτίσματα που βρίσκονται επί ή πλησίον του παραλιακού δρόμου παραμένουν επί σειρά ετών χωρίς απομάκρυνση;

Ποιες συγκεκριμένες ενέργειες έχουν γίνει από τον Δήμο (αναφορές, αυτοψίες, διαβιβάσεις στην Πολεοδομία ή στην Κτηματική Υπηρεσία, διοικητικές πράξεις κ.λπ.)

7. Ίση μεταχείριση σε σχέση με τον Αγιόκαμπο.

Για ποιο λόγο στην περιοχή του Αγιοκάμπου, η οποία επίσης βρίσκεται εκτός σχεδίου, υλοποιούνται παρεμβάσεις στο παραλιακό μέτωπο, ενώ για το Καστρί Λουτρό προβάλλεται συνεχώς η έλλειψη αρμοδιότητας; Παρακαλώ να διευκρινιστεί ποιες παρεμβάσεις θεωρούνται επιτρεπτές στον Αγιόκαμπο και γιατί δεν εφαρμόζεται αντίστοιχη πρακτική στο Καστρί Λουτρό.

Οι κάτοικοι της περιοχής δεν ζητούν προνομιακή μεταχείριση. Ζητούν ίση μεταχείριση, εφαρμογή της νομιμότητας, προστασία της δημόσιας ασφάλειας και σαφείς, τεκμηριωμένες απαντήσεις από τη Δημοτική Αρχή.

Παρακαλώ για την έγγραφη απάντηση σας εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.”