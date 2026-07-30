ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε: Υποβάθμιση της περιφερειακής ενημέρωσης στην ιστοσελίδα της ΕΡΤ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας σε ανακοίνωσή του “εκφράζει την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση της περιφερειακής ενημέρωσης στην ενημερωτική ιστοσελίδα της ΕΡΤ, όπως αυτή καταγγέλλεται από δημοσιογράφους των περιφερειακών σταθμών.

Τα στοιχεία που έχουν τεθεί υπόψη της Ένωσης, αλλά και έχουν δει το φως της δημοσιότητας, καταδεικνύουν μια πρακτική δραστικού περιορισμού της παρουσίας της Περιφέρειας στο δημόσιο ενημερωτικό μέσο, με αποτέλεσμα σημαντικές ειδήσεις να μη δημοσιεύονται, να διαγράφονται ή να παραμένουν επ’ αόριστον σε κατάσταση «προσχεδίου», χωρίς καμία αιτιολόγηση.

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η εικόνα που καταγράφεται στη Μαγνησία, όπου το τελευταίο διάστημα η ενημέρωση από τον Βόλο έχει περιοριστεί σε ελάχιστες ειδήσεις ημερησίως, ενώ δεν λείπουν περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν δημοσιεύεται ούτε μία είδηση, ακόμη και όταν πρόκειται για ζητήματα μείζονος δημοσίου ενδιαφέροντος, που αφορούν το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και τη λειτουργία των θεσμών.

Χαρακτηριστικότερο όλων η ανοιχτή συνέντευξη τύπου του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για θέματα που αφορούσαν την αέρια ρύπανση και τη βιομηχανία ΑΓΕΤ, που δεν δημοσιεύτηκε ποτέ…

Η πρακτική αυτή δεν πλήττει μόνο τους δημοσιογράφους της ΕΡΤ και το έργο τους. Στερεί από τις τοπικές κοινωνίες τη δυνατότητα να αναδείξουν τα προβλήματα, τις διεκδικήσεις και τις πρωτοβουλίες τους. Περιθωριοποιεί τους επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς, τα εργατικά σωματεία, τις συλλογικότητες και την αυτοδιοίκηση, περιορίζοντας ουσιαστικά την πολυφωνία και το δικαίωμα των πολιτών στην πλήρη και αντικειμενική ενημέρωση.

Η ΕΡΤ αποτελεί τη δημόσια ραδιοτηλεόραση της χώρας. Έχει θεσμική υποχρέωση να υπηρετεί ισότιμα κάθε περιοχή της Ελλάδας, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς γεωγραφικές διακρίσεις και χωρίς επιλεκτική προβολή της επικαιρότητας.

Η Δημοκρατία προϋποθέτει ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στη δημόσια ενημέρωση και ουσιαστική εκπροσώπηση της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής κάθε περιοχής της χώρας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε καλεί τη Διοίκηση της ΕΡΤ να διασφαλίσει πλήρη διαφάνεια στις διαδικασίες διαχείρισης του ενημερωτικού περιεχομένου και να αποκαταστήσει τον ουσιαστικό ρόλο της περιφερειακής ενημέρωσης.

Η ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε από την πλευρά της, θα συνεχίσει να υπερασπίζεται με συνέπεια την ελευθερία της ενημέρωσης, την ισότιμη προβολή της περιφέρειας και το δικαίωμα όλων των πολιτών να ενημερώνονται χωρίς αποκλεισμούς και φίλτρα, τονίζοντας ότι η σιωπή απέναντι στην Περιφέρεια δεν είναι δημοσιογραφική επιλογή, αλλά είναι δημοκρατικό έλλειμμα.”