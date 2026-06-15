Εσκίογλου: Έπειτα από δεκαετίες αναμονής, η Υπαπαντή του Θετιδίου μπαίνει στον δρόμο της αναγέννησης

Η έναρξη των εργασιών αναστήλωσης της ιστορικής εκκλησίας της Υπαπαντής στο Θετίδιο σηματοδοτεί το τέλος μιας πολυετούς εκκρεμότητας για την τοπική κοινωνία των Φαρσάλων και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τη διάσωση ενός από τα σημαντικότερα βυζαντινά μνημεία της περιοχής.

Ο δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου, με αφορμή την έναρξη του έργου, κάνει λόγο για δικαίωση ενός διαχρονικού αιτήματος των κατοίκων, υπογραμμίζοντας πως η υλοποίησή του αποτελεί αποτέλεσμα στενής συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της Μητρόπολης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων, του βουλευτή Λάρισας κ. Χρήστου Καπετάνου και του Δήμου Φαρσάλων.

Όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του, η αναστήλωση της Υπαπαντής, ενός μνημείου του 11ου αιώνα με ιδιαίτερη ιστορική και θρησκευτική αξία, συνιστά μια σημαντική παρέμβαση για τη διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου, με στόχο τη μεταφορά της στις επόμενες γενιές.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Εσκίογλου: «Η έναρξη των εργασιών αναστήλωσης της ιστορικής εκκλησίας της Υπαπαντής στο Θετίδιο αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για τον τόπο μας και μια δικαίωση ενός αιτήματος που απασχολούσε την τοπική κοινωνία εδώ και δεκαετίες.

Πρόκειται για ένα έργο που αναδεικνύει τη δύναμη της συνεργασίας και των ουσιαστικών συνεργειών ανάμεσα σε θεσμούς και φορείς που μοιράζονται το ίδιο όραμα για τη διατήρηση της πολιτιστικής και θρησκευτικής μας κληρονομιάς.

Θέλω να ευχαριστήσω την υπουργό Πολιτισμού κ. Λίνα Μενδώνη, τον Βουλευτή Λάρισας κ. Χρήστο Καπετάνο για τη διαρκή στήριξη και το ενδιαφέρον του για την προώθηση του έργου, την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον Περιφερειάρχη κ. Δημήτρη Κουρέτα για την καθοριστική συμβολή τους στην υλοποίηση και χρηματοδότησή του, καθώς και τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ.κ. Τιμόθεο για τις συνεχείς προσπάθειες που κατέβαλε όλα αυτά τα χρόνια για τη διάσωση του θρησκευτικού μνημείο

Ως Δήμος Φαρσάλων συμβάλαμε με τη χρηματοδότηση των απαραίτητων μελετών (στατικής μελέτης και συντήρησης τοιχογραφιών, του τέμπλου, των εικόνων των βιβλίων και των ελαιογραφιών της συλλογής του Ι.Ν. της Υπαπαντής του Χριστού στο Θετίδιο Φαρσάλων) και την υποβολή τους προς έγκριση στο Αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Πολιτισμού, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι όταν υπάρχει κοινός στόχος και συντονισμός, μπορούν να γίνουν σημαντικά βήματα για την προστασία και την ανάδειξη των μνημείων μας.

Η Υπαπαντή του Θετιδίου, ένα σπουδαίο βυζαντινό μνημείο του 11ου αιώνα, περνά πλέον σε μια νέα εποχή. Με σεβασμό στην ιστορία της και ευθύνη απέναντι στις επόμενες γενιές, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την ανάδειξη της ταυτότητας και της κληρονομιάς του τόπου μας».