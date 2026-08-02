Εσκίογλου για τη φωτιά στα Φάρσαλα: «Ο κίνδυνος πέρασε, αλλά δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού»

Μήνυμα ευγνωμοσύνης προς όλους όσοι συμμετείχαν στη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στην περιοχή του σκοπευτηρίου, αλλά και σαφή προειδοποίηση για την ανάγκη διαρκούς ετοιμότητας, απευθύνει ο δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου.

Σε ανάρτησή του, ο δήμαρχος περιγράφει τις ώρες αγωνίας που έζησε η περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι τα χειρότερα αποφεύχθηκαν χάρη στην άμεση κινητοποίηση και τον συντονισμό Πυροσβεστικής, εναέριων μέσων, Αστυνομίας, Περιφέρειας, Δήμου, εθελοντών, αγροτών και πολιτών. Παράλληλα, τονίζει ότι η εμπειρία αυτή πρέπει να αξιοποιηθεί για την ενίσχυση της πρόληψης και της προστασίας της πόλης, των χωριών και του φυσικού περιβάλλοντος.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Εσκίογλου: «Η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή του σκοπευτηρίου, τόσο κοντά στην πόλη μας, μας έκανε να ζήσουμε ώρες μεγάλης αγωνίας. Ευτυχώς, χάρη στην άμεση κινητοποίηση, στον συντονισμό και στην αυταπάρνηση όλων όσοι βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή, αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Μέσα σε αυτές τις δύσκολες ώρες αποδείχθηκε για ακόμη μία φορά η δύναμη που έχει ο τόπος μας όταν οι άνθρωποί του ενώνονται και αγωνίζονται ο ένας δίπλα στον άλλον.

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλα τα στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που εργάστηκαν αδιάκοπα και με αυταπάρνηση απέναντι στις φλόγες, καθώς και τους κυβερνήτες των εναέριων μέσων, των οποίων οι συνεχείς ρίψεις νερού συνέβαλαν καθοριστικά στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Ευχαριστώ θερμά τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, τον βουλευτή Λάρισας κ. Χρήστο Καπετάνο, την Εθελοντική Ομάδα Διάσωσης και Υγειονομικών Αποστολών – ΕΟΔΥΑ, καθώς και όλους τους συμπολίτες μας που, χωρίς δεύτερη σκέψη, έσπευσαν να βοηθήσουν με όποιον τρόπο μπορούσαν.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλω στους αγρότες της περιοχής μας, οι οποίοι διέθεσαν τους εαυτούς τους, τα μηχανήματα και τις υδροφόρες τους στη μάχη της κατάσβεσης. Η προσφορά τους ήταν πολύτιμη και απέδειξε, για ακόμη μία φορά, το ήθος και την αλληλεγγύη της αγροτικής μας κοινωνίας.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους εργαζομένους του Δήμου Φαρσάλων και της ΔΕΥΑΦ, προέδρους γειτονικών Κοινοτήτων, καθώς και όλους τους συνεργάτες μου στη Δημοτική Αρχή, που από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν στο πεδίο και παρέμειναν εκεί μέχρι να περιοριστεί ο κίνδυνος.

Σε όλους και σε καθεμία και καθέναν ξεχωριστά, εκφράζω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη.

Η συγκεκριμένη απειλή πέρασε. Η κλιματική κρίση, όμως, μας προειδοποιεί καθημερινά ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Οφείλουμε να αξιοποιήσουμε την εμπειρία αυτής της δύσκολης ημέρας, να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την πρόληψη και τον συντονισμό μας και να εξετάσουμε κάθε δυνατό μέτρο για την προστασία της πόλης, των χωριών και του φυσικού μας περιβάλλοντος.

Ενωμένοι, οργανωμένοι και σε διαρκή επαγρύπνηση, θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε τον τόπο μας».