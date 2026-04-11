Εσκίογλου: “Η Ανάσταση του Κυρίου να μας βρει πιο κοντά στον συνάνθρωπο μας”

Στο μήνυμά του για την Ανάσταση του Κυρίου, ο Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας και Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου αναφέρει τα εξής:

“Η Ανάσταση έρχεται κάθε χρόνο, αλλά ποτέ δεν μας βρίσκει ίδιους. Κάποιοι κουβαλούν περισσότερα, κάποιοι λιγότερα. Άλλοι αντέχουν εύκολα, άλλοι με δυσκολία. Και μέσα σε όλα αυτά, αυτή η μεγάλη νύχτα που ο Κύριος νίκησε πανηγυρικά το θάνατο, ανοίγει έναν μικρό χώρο για να ξαναδούμε τι αξίζει να κρατήσουμε και τι πρέπει να αλλάξουμε.

Μας θυμίζει ότι όσο βαριά κι αν είναι τα πράγματα, δεν είναι το τέλος της διαδρομής. Ότι υπάρχει πάντα ένα επόμενο βήμα και αυτό το βήμα δεν γίνεται μόνο του. Χρειάζεται τον διπλανό μας.

Ίσως περισσότερο από κάθε άλλη φορά, έχουμε ανάγκη την αλληλεγγύη. Όχι σαν λέξη, αλλά σαν στάση. Να προσέχουμε λίγο περισσότερο ο ένας τον άλλον, να μη συνηθίζουμε την αδιαφορία, να μην αφήνουμε κανέναν μόνο του απέναντι στις δυσκολίες.

Και μαζί με αυτό, έχουμε ανάγκη και την ειρήνη. Στις μεγάλες εικόνες του κόσμου, αλλά και στις μικρές της καθημερινότητάς μας. Στον τρόπο που μιλάμε, που διαφωνούμε, που συνυπάρχουμε. Γιατί χωρίς αυτήν, τίποτα δεν μπορεί να προχωρήσει πραγματικά.

Δεν χρειάζονται μεγάλα λόγια. Λίγο φως, λίγη εμπιστοσύνη, λίγη περισσότερη ανθρωπιά. Από αυτά κρατιέται όρθια μια κοινωνία και βρίσκει τον δρόμο της μπροστά.

Καλή Ανάσταση σε όλους, με υγεία, δύναμη και τη βεβαιότητα ότι μαζί μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα.”