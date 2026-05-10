Εσκίογλου: “Η ανθεκτικότητα των Δήμων περνά μέσα από πρόληψη και πράσινη διακυβέρνηση”

Την ανάγκη οι Δήμοι να επενδύσουν στην πρόληψη, στην επιχειρησιακή ετοιμότητα και στη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης, ανέδειξε από το βήμα του συνεδρίου «DO IT GREENTHESSALY» στη Λάρισα ο αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας και δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική προστασία και η πράσινη διακυβέρνηση αποτελούν πλέον αλληλένδετες προτεραιότητες για την τοπική αυτοδιοίκηση.

Ο κ. Εσκίογλου, στην τοποθέτησή του στο συνέδριο με αντικείμενο την πράσινη μετάβαση, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την καινοτομία, τόνισε ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα στη Θεσσαλία δεν αποτελούν πλέον εξαίρεση, αλλά μια διαρκώς εντεινόμενη πραγματικότητα που δοκιμάζει τις αντοχές των υποδομών, της οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής.

Όπως σημείωσε, η πολιτική προστασία δεν μπορεί να περιορίζεται σε παρεμβάσεις μετά την εκδήλωση μιας καταστροφής, αλλά απαιτεί συστηματική προετοιμασία, ακριβή χαρτογράφηση κινδύνων και συνεχή πρόληψη. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε σε παρεμβάσεις όπως οι καθαρισμοί υδατορεμάτων, η συντήρηση δικτύων απορροής, η ενίσχυση πρανών και η προστασία ευάλωτων υποδομών.

Παράλληλα, στάθηκε στη σημασία της επιχειρησιακής ετοιμότητας των Δήμων, επισημαίνοντας ότι ο εξοπλισμός, το εκπαιδευμένο προσωπικό και ο αποτελεσματικός συντονισμός μεταξύ των φορέων αποτελούν κρίσιμους παράγοντες στη διαχείριση κρίσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη συμβολή της τεχνολογίας στην πολιτική προστασία, σημειώνοντας ότι τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, η ψηφιακή χαρτογράφηση κινδύνων και η αξιοποίηση δεδομένων για την πρόβλεψη φαινομένων ενισχύουν σημαντικά την πρόληψη και την ετοιμότητα των τοπικών αρχών.

Ο δήμαρχος Φαρσάλων συνέδεσε άμεσα την πολιτική προστασία με την πράσινη διακυβέρνηση, επισημαίνοντας ότι η κακή διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων επιδεινώνει τις επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών, ενώ αντίθετα η προστασία των οικοσυστημάτων, η σωστή διαχείριση των υδάτων και η ενίσχυση του πρασίνου λειτουργούν ως βασικές δικλίδες πρόληψης.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές, όπως τα Φάρσαλα, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη εξοικονόμησης νερού, αναβάθμισης των αρδευτικών δικτύων και προστασίας της γης από διάβρωση και εξάντληση.

Κλείνοντας, ο κ. Εσκίογλου τόνισε ότι η ανθεκτικότητα των Δήμων δεν αφορά μόνο την αντίδραση σε μια κρίση, αλλά τη δυνατότητα προσαρμογής και συνέχισης της λειτουργίας τους μέσα σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, υπογραμμίζοντας πως απαιτείται σταθερός σχεδιασμός, συνεργασία και συνέπεια στις επιλογές της αυτοδιοίκησης.