Εσκίογλου: Στρατηγικής σημασίας έργο ο νέος Σταθμός Συμπίεσης Φυσικού Αερίου στην Αμπελιά

Τα εγκαίνια του νέου Σταθμού Συμπίεσης Φυσικού Αερίου του ΔΕΣΦΑ πραγματοποιήθηκαν σήμερα στην Αμπελιά Φαρσάλων, παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρου Παπασταύρου και της διευθύνουσας συμβούλου του ΔΕΣΦΑ κ. Μαρίας Γκάλλι. Στην εκδήλωση παρέστη και απηύθυνε χαιρετισμό ο δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου, ο οποίος εστίασε ιδιαίτερα στη σημασία του έργου τόσο σε εθνικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο.

Ο δήμαρχος χαρακτήρισε τον νέο Σταθμό Συμπίεσης ως έργο στρατηγικής σημασίας, υπογραμμίζοντας ότι η αξία του υπερβαίνει τα όρια του Δήμου Φαρσάλων και της Θεσσαλίας και αφορά τη χώρα συνολικά. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια υποδομή που ενισχύει ουσιαστικά το εθνικό σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου και συμβάλλει στην αναβάθμιση του ρόλου της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ρόλο του σταθμού σε συνδυασμό με άλλα κρίσιμα έργα, όπως ο Σταθμός Συμπίεσης Κομοτηνής, σημειώνοντας ότι μέσω αυτών ισχυροποιείται περαιτέρω ο Κάθετος Διάδρομος φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τον κ. Εσκίογλου, η εξέλιξη αυτή επιτρέπει στις εξαγωγές φυσικού αερίου της χώρας προς τις βόρειες αγορές να φτάσουν τα 8,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως, ενισχύοντας τη γεωπολιτική και ενεργειακή θέση της Ελλάδας.

Ο δήμαρχος Φαρσάλων στάθηκε επίσης στο χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο υλοποιήθηκε το έργο, τονίζοντας ότι αναπτύχθηκε σε μια περίοδο έντονης ενεργειακής κρίσης. Όπως επεσήμανε, ο Σταθμός Συμπίεσης Αμπελιάς ανταποκρίνεται άμεσα στην ανάγκη για ενίσχυση των ροών φυσικού αερίου, αλλά και για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και ευελιξία του ενεργειακού συστήματος. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η διασύνδεσή του με βασικές ενεργειακές υποδομές της χώρας ενισχύει τη διασυνοριακή συνεργασία και την ενεργειακή ασφάλεια σε ευρύτερο περιφερειακό επίπεδο.

Αναφερόμενος στην τοπική διάσταση του έργου, ο κ. Εσκίογλου σημείωσε ότι για τον Δήμο Φαρσάλων και ειδικότερα για την κοινωνία της Αμπελιάς, η εγκατάσταση μιας τέτοιας υποδομής έχει ξεχωριστή σημασία. Όπως τόνισε, αποδεικνύει στην πράξη ότι η περιφέρεια μπορεί να φιλοξενεί έργα υψηλής τεχνολογίας και εθνικής εμβέλειας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη συνολική αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

Κλείνοντας τον χαιρετισμό του, ο δήμαρχος συνεχάρη τον ΔΕΣΦΑ για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου, καθώς και όλους όσοι συνέβαλαν στην ολοκλήρωσή του, επισημαίνοντας τη σημασία της αξιοποίησης ευρωπαϊκών πόρων μέσω του ΕΣΠΑ και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Όπως ανέφερε, τέτοιες επενδύσεις αναδεικνύουν τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ κράτους, ευρωπαϊκών θεσμών και οργανισμών στρατηγικών υποδομών, εκφράζοντας την ευχή ο Σταθμός Συμπίεσης Αμπελιάς να αποτελέσει ένα ακόμη σταθερό θεμέλιο για την ενεργειακή ασφάλεια, την ανάπτυξη και τη βιώσιμη πορεία της χώρας.

Στην εκδήλωση εκ μέρους του Δήμου Φαρσάλων, παρούσα ήταν και η αντιδήμαρχος κ. Σοφία Χατζηπλή.