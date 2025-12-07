Εσκίογλου: Υποδομές, συντονισμός και εθελοντισμός το “αντίδοτο” απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα

Σειρά προτάσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των ακραίων πλημμυρικών φαινομένων κατέθεσε ο Δήμαρχος Φαρσάλων και Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας κ. Μάκης Εσκίογλου, μιλώντας σε ημερίδα στα Γιάννενα, με θέμα «Κλιματική αλλαγή και πολιτική προστασία στην τοπική αυτοδιοίκηση: Πρόληψη, εργαλεία, ετοιμότητα και επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών».

Ο κ. Εσκίογλου καταθέτοντας την – δυστυχώς μεγάλη – εμπειρία του Δήμου Φαρσάλων ο οποίος τα τελευταία πέντε χρόνια «χτυπήθηκε» από αλλεπάλληλα ακραία καιρικά φαινόμενα, εστίασε στην ανάγκη καλύτερου συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων φορέων, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «χρειάζεται καλύτερος συντονισμών των υπηρεσιών, καλύτερος συντονισμός των δήμων με τις περιφέρειες και το κεντρικό κράτος. Γιατί δε μπορεί ο δήμος να γίνεται ο σάκος του μποξ που του φορτώνουμε από την πυροπροστασία μέχρι την πλημμύρα. Γιατί αυτό γίνεται στην πραγματικότητα»

Υπογράμμισε πως τα πλημμυρικά φαινόμενα μπορούν σε μεγάλο βαθμό να περιοριστούν με την κατασκευή των απαιτούμενων φραγμάτων σε στρατηγικά σημεία. «Αν είχαμε τα φράγματα, είπε χαρακτηριστικά, δεν θα υπήρχαν καταστροφές στη Θεσσαλία. Σκεφθείτε ότι η Λάρισα πλημμύρισε ενώ είχε λιακάδα. Δεν έβρεχε. Γιατί; Γιατί ο Ενιπέας συνάντησε τον Πηνειό και το αποτέλεσμα ήταν αυτό που είδαμε όλοι. Τεράστια καταστροφή. Υπάρχει ένα φράγμα που είναι προγραμματισμένο να γίνει στον Ενιπέα. Με την κατασκευή του, ο Ενιπέας μπορεί να λειτουργήσει και για τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα αλλά και να αποσοβήσει τις καταστροφές από πλημμυρικά φαινόμενα».

Τέλος ο Δήμαρχος Φαρσάλων έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην κινητοποίηση της κοινωνίας, χαρακτηρίζοντας τον εθελοντισμό ως «μεγάλη υπόθεση». «Μόνον έτσι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε με αποτελεσματικότητα, με το να ενεργοποιηθούν όλοι οι πολίτες και να είναι δίπλα μας στη δύσκολη στιγμή» κατέληξε.

Μαζί του στην ημερίδα από πλευράς Δήμου Φαρσάλων, ήταν η αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σοφία Χατζηπλή, η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Πολιτισμού, Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βέρα Κυρίτση, καθώς και η προϊσταμένη του τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Μισθοδοσίας και Προμηθειών κ. Ευγενία Τσιάκαλου.

Η ημερίδα διοργανώθηκε από τον Δήμο Ιωαννίνων το Εθνικό Δίκτυο Τεχνογνωσίας και Επικοινωνίας Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΟΤΑ «Ξενοφών».