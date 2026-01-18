Ετήσιος χορός και κοπή πίτας για τον Σύλλογο Απανταχού Αποδήμων Σκαμνιωτών

Ο Σύλλογος Απανταχού Αποδήμων Σκαμνιωτών «Ο ΟΛΥΜΠΟΣ» διοργανώνει τον καθιερωμένο ετήσιο χορό για το έτος 2026, το Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 20:30, στο Κέντρο «ΝΕΡΑΪΔΑ», στην περιοχή του Αμπελώνα (10ο χλμ. Λάρισας – Αμπελώνα).

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας χρονιάς. Η εκδήλωση έχει ως βασικό μήνυμα την ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ των απανταχού Σκαμνιωτών, τη διατήρηση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και τον εορτασμό της νέας χρονιάς σε πνεύμα κοινότητας, συνέχειας και συλλογικής μνήμης.

Το ΔΣ του Συλλόγου απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση προς τα μέλη του, τους φίλους και τις οικογένειές τους να παρευρεθούν και να συμμετάσχουν σε μια βραδιά συνάντησης και ψυχαγωγίας. Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου (παιδικό, εφηβικό και ενηλίκων), ενώ την μουσική κάλυψη της βραδιάς θα αναλάβει η ορχήστρα του Μιχάλη Καραμούτη.

Η παρουσία όλων θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή για τον Σύλλογο.