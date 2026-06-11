Ευαγγελία Λιακούλη: «Πες την με τ’ όνομά της: Γυναικοκτονία!»

Στο «Φεμινιστικό Κάλεσμα Ζωής και Αντίστασης» που διοργάνωσε η Πρωτοβουλία κατά των Γυναικοκτονιών στο Σύνταγμα, μπροστά στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, την Τρίτη 9 Ιουνίου 2026, παραβρέθηκε η Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών & Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και Βουλευτής Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη, εκπροσωπώντας το ΠΑΣΟΚ και τον Πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη.

Η Ευ. Λιακούλη στην τοποθέτηση της, υπογράμμισε ότι η έμφυλη βία και οι ακραίες εκφάνσεις της απαιτούν σαφή θεσμική αναγνώριση και χάραξη ουσιαστικών πολιτικών αντιμετώπισης, τονίζοντας:

«Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στο Σύνταγμα, για να ενώσουμε τις φωνές μας σε ένα κοινό φεμινιστικό κάλεσμα ζωής και αντίστασης. Για να φωνάξουμε το αυτονόητο, αυτό που η ίδια η κοινωνία και η σκληρή πραγματικότητα μας επιβάλλουν καθημερινά: Πες την με τ’ όνομά της. Είναι Γυναικοκτονία».

Η Λαρισαία Βουλευτής επισήμανε ότι η θεσμική και νομική αναγνώριση του όρου «Γυναικοκτονία» στον Ποινικό μας Κώδικα δεν αποτελεί μια θεωρητική ή ιδεολογική συζήτηση, αλλά επιβεβλημένη θεσμική παρέμβαση για την ορθότερη και πληρέστερη απονομή της Δικαιοσύνης και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η μη αναγνώριση της έμφυλης διάστασης ενός τέτοιου εγκλήματος, δεν αποτυπώνει την πραγματική αιτία, την πραγματική έκταση και τη βαρύτητα του φαινομένου.

Ιδιαίτερη αναφορά επεφύλαξε και στην αταλάντευτη θέση του ΠΑΣΟΚ υπέρ της θεσμικής κατοχύρωσης της γυναικοκτονίας ως ιδιαίτερης μορφής εγκλήματος που εδράζεται στην έμφυλη βία, υπενθυμίζοντας ότι η παράταξη έχει ήδη προβεί στην κατάθεση σχετικής πρότασης στο πλαίσιο της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Όπως υπογράμμισε, κάθε νέα γυναικοκτονία επιβεβαιώνει ότι η έμφυλη βία δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, αλλά ένα βαθιά κοινωνικό φαινόμενο που καθιστά αναγκαία την ανάληψη συγκεκριμένων θεσμικών και πολιτικών δράσεων.

Περαιτέρω, η Τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, υπογράμμισε ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση της έμφυλης βίας προϋποθέτει πολύ περισσότερα από την αυστηρή τιμωρία των δραστών. Απαιτεί την ουσιαστική χάραξη συνεκτικών πολιτικών πρόληψης, ισχυρές δομές προστασίας και φιλοξενίας, ουσιαστική στήριξη των θυμάτων και παρεμβάσεις στην εκπαίδευση και την κοινωνία, ώστε καμία γυναίκα να μην αισθάνεται απροστάτευτη απέναντι στη βία.

Συνοψίζοντας, η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, συνεχάρη την Πρωτοβουλία κατά των Γυναικοκτονιών για τη διοργάνωση της κινητοποίησης, καθώς και όλες τις συλλογικότητες που δίνουν καθημερινά τη μάχη ενάντια στην έμφυλη βία, ενώ την ίδια στιγμή έκανε ειδική μνεία και στις εκδηλώσεις του Δικτύου «Κανείς Μόνος», που πραγματοποιούνται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών κάθε χρόνο στη Λάρισα, αναδεικνύοντας την ανάγκη διαρκούς κοινωνικής εγρήγορσης και συλλογικής δράσης. «Είμαστε και θα είμαστε δίπλα σας, μέσα και έξω από τη Βουλή, σε κάθε μάχη για τη ζωή, την αξιοπρέπεια και τη δικαιοσύνη. Καλούς αγώνες», υπογράμμισε η Ευαγγελία Λιακούλη, ολοκληρώνοντας την τοποθέτηση της.