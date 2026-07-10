Ευρεία αστυνομική επιχείρηση με 12 συλλήψεις στη Θεσσαλία – Βεβαιώθηκαν 149 τροχαίες παραβάσεις

Ευρεία αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 10 Ιουλίου, το πρωί, σε περιοχές της Θεσσαλίας, για την πρόληψη και καταστολή κάθε μορφής εγκληματικότητας – παραβατικότητας.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί από Υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομίας Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας.
Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης:
• ελέγχθηκαν -649- άτομα,
• ελέγχθηκαν -546- οχήματα,
• συνελήφθησαν -12- άτομα, εκ των οποίων:
-8- για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας,
-1- για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης/ομάδας και της απάτης,
-1- για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών &
-2- για ανυποταξία.
• κατασχέθηκαν μικροποσότητα ηρωίνης και ένα ρολόι χειρός.
• βεβαιώθηκαν -149- τροχονομικές παραβάσεις, εκ των οποίων:
-29- για παραβάσεις ταχύτητας,
-4- για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,
-7- για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας,
-7- για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,
-12- για μη χρήση προστατευτικού κράνους,
-5- για χρήση κινητού τηλεφώνου,
-85- λοιπές.
• ακινητοποιήθηκαν -6- οχήματα.