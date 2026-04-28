Ευρωπαϊκή διάκριση για το Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας

Το Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας ανακοινώνει τη σημαντική διάκριση που έλαβε με την απονομή της Ευρωπαϊκής Ετικέτας “eTwinning School Label” για την περίοδο 2026-2027.

Πρόκειται για μια υψηλού κύρους πιστοποίηση, η οποία απονέμεται σε σχολικές μονάδες που ξεχωρίζουν για την καινοτομία, τη συνεργασία και τη δυναμική ευρωπαϊκή τους ταυτότητα.

Η συγκεκριμένη διάκριση αποτελεί επιστέγασμα της συστηματικής και ποιοτικής δουλειάς που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος “S.O.S. SAVE OUR SEA”. Στο έργο αυτό συμμετείχαν ενεργά μαθητές/ριες και εκπαιδευτικοί του σχολείου, συνεργαζόμενοι με σχολεία από την Ελλάδα (Θεσσαλονίκη), την Ιταλία, την Ισπανία και την Τουρκία, αναδεικνύοντας έμπρακτα τον διεθνή χαρακτήρα της σύγχρονης εκπαίδευσης.

Η επιτυχία αυτή δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς την καθοριστική συμβολή του Διευθυντή του σχολείου Δρ Δημήτριου Μαρινόπουλου, ο οποίος δημιουργεί ένα υποστηρικτικό και ενθαρρυντικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο εκπαιδευτικοί και μαθητές/ριες εμπνέονται, καθοδηγούνται και ενδυναμώνονται, ώστε να καινοτομούν, να συνεργάζονται ουσιαστικά και να εξελίσσονται δημιουργικά, καλλιεργώντας παράλληλα αξίες σεβασμού, συμμετοχής και συνεχούς μάθησης.

Η ευρωπαϊκή αυτή αναγνώριση επιβεβαιώνει ότι το σχολείο διακρίνεται για:

τις καινοτόμες παιδαγωγικές πρακτικές που εφαρμόζει,

την προώθηση της συνεργατικής μάθησης σε διεθνές επίπεδο,

την έμφαση στην ασφάλεια στο διαδίκτυο και την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων,

τη δέσμευση στη συμπεριληπτική εκπαίδευση.

Στο πλαίσιο του προγράμματος αξιοποιήθηκαν σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, δίνοντας τη δυνατότητα στους/στις μαθητές/ριες να επικοινωνήσουν σε πραγματικό χρόνο με συνομηλίκους τους από άλλες χώρες, να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη και να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από καινοτόμες μαθησιακές προσεγγίσεις.

Το Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας συνεχίζει να λειτουργεί με βάση το μοντέλο της συνεργατικής ηγεσίας, ενισχύοντας τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών/ριών ως ενεργών «φορέων αλλαγής» και προάγοντας τη σύνδεσή του με την ευρωπαϊκή εκπαιδευτική κοινότητα.

Η σχολική κοινότητα εκφράζει θερμά συγχαρητήρια στην ομάδα eTwinning και τις εκπαιδευτικούς Καρατσιβούλη Βάϊα και Αρμυρούλη Ευανθία, στους/στις μαθητές/ριες για τον ενθουσιασμό και τη δημιουργική τους συμμετοχή, καθώς και στους γονείς για τη συνεχή υποστήριξή τους.

Το σχολείο παραμένει προσηλωμένο στη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος ανοιχτού στην κοινωνία, ψηφιακά σύγχρονου και βαθιά ανθρωποκεντρικού.