Ευχέλαιο με προσκύνηση λειψάνων στον Άγιο Αχίλλιο

Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, στις 7.00 μ.μ. θα τελεστεί στον Άγιο Αχίλλιο το Μυστήριο του Ευχελαίου για την καλύτερη προετοιμασία για την εορτή των Χριστουγέννων.

Θα τεθούν προς προσκύνηση από τους πιστούς όλα τα ιερά λείψανα που φυλάσσονται στον Ναό: των Αγίων Αχιλλίου, Λουκά Κριμαίας, Αναστασίας Ρωμαίας, Νικηφόρου του λεπρού, Αμφιλοχίου του εν Πάτμω, Ελευθερίου, Γεωργίου Καρλσίδη, Νίκωνος του «μετανοείτε», Μαρίνης Mεγ/ρος, Γεδεών εν Τυρνάβω, Γεωργίου εκ Ραψάνης, Ραφαήλ και Νικολάου εν Λέσβω, Χριστίνης, Νικολάου του Πλανά, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Ιωακείμ του Ιθακησίου, Παρασκευής, Ιωάννου του Kαλυβίτου, Μαρδαρίου μάρτυρος, Ιωάννου του Μονεμβασιώτου, Παντελεήμονος του ιαματικού, Δημητρίου Γκαγκαστάθη, Δανιήλ Κατουνακιώτου, Αθανασίου Χριστιανουπόλεως, Αγίων Τεσσαράκοντα…