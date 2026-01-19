Ευχές για δημιουργική χρονιά στην κοπή πίτας των Παιδικών Σταθμών

Με ευχές για καλή και δημιουργική χρονιά πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για την κοπή πίτας των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Λαρισαίων, στον 6ο Βρεφονηπιακό Σταθμό, από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κ.κ. Ιερώνυμο.

Στην εξαιρετική δουλειά που γίνεται στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Λαρισαίων αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Θανάσης Μαμάκος, τονίζοντας πως η συμβολή και η προσφορά των υπαλλήλων του Δήμου είναι αξίες ανεκτίμητες. «Το έργο που γίνεται στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Λαρισαίων αναγνωρίζεται από όλους και θέλω να ευχαριστήσω το προσωπικό για τη συνέπεια και την επιμονή τους. Κύριο μέλημά μας είναι να ικανοποιούνται τα αιτήματα όλων των συμπολιτών μας, ώστε όλα τα παιδιά να λαμβάνουν τη φροντίδα και την εκπαίδευση που τους αρμόζει», σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο κ. Μαμάκος.

«Εύχομαι σε όλες και όλους, γονείς, εκπαιδευτικούς, αλλά και τις μικρές μαθήτριες και μικρούς μαθητές μας καλή και δημιουργική χρονιά, με πολλές δραστηριότητες και ευκαιρίες για μάθηση και για απασχόληση. Στόχος της Δημοτικής μας Αρχής είναι να ανταποκρινόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες των συμπολιτών μας, ώστε όλα τα παιδιά να είναι μέλη τούτης της μεγάλης οικογένειας», σημείωσε από τη δική του πλευρά ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, κ. Χρήστος Αγορίτσας.

Στην εκδήλωση έδωσαν το παρών, ακόμη, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Παιδείας, κ. Σταυρούλα Μπαξεβάνου, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι, γονείς, καθώς και οι μικρές μαθήτριες και μικροί μαθητές του 6ου Παιδικού Σταθμού. Να σημειωθεί ότι την ίδια μέρα πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις για την κοπή πίτας σε όλους τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λαρισαίων.