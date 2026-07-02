Ευχαριστήρια επιστολή δημότισσας αναδεικνύει το έργο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου Τεμπών

Ο Δήμος Τεμπών δημοσιοποιεί, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της αποστολέως και με σεβασμό στην επιθυμία της να διαφυλαχθεί η ανωνυμία της μητέρας της, την παρακάτω ευχαριστήρια επιστολή, η οποία αποτελεί μια έμπρακτη αναγνώριση του έργου που επιτελείται καθημερινά από το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου.

Με αφορμή την επιστολή, ο Δήμαρχος Τεμπών Γιώργος Μανώλης και ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Παναγιώτης Γκατζόγιας δήλωσαν από κοινού:

«Η μεγαλύτερη ανταμοιβή για τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου μας είναι η αναγνώριση από τους ίδιους τους δημότες. Ευχαριστούμε θερμά την αποστολέα για τα συγκινητικά της λόγια και συγχαίρουμε την προϊσταμένη των Κοινωνικών Υπηρεσιών, κα Πανωραία Τσικλητάρη, την κοινωνική λειτουργό κα Αλεξάνδρα Γούσιου και τις συνεργάτιδές της στο πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”, καθώς και όλους τους εργαζόμενους των κοινωνικών δομών του Δήμου για την καθημερινή τους προσφορά. Συνεχίζουμε με την ίδια ευαισθησία και υπευθυνότητα να στεκόμαστε δίπλα σε κάθε συμπολίτη που έχει ανάγκη.»

Η επιστολή της δημότισσας

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,

Αγαπητοί υπεύθυνοι των κοινωνικών υπηρεσιών,

Σας στέλνω αυτό το μήνυμα γιατί νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τον Δήμο σας για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», και συγκεκριμένα για τη φροντίδα που προσφέρει στη μητέρα μου, η οποία μένει τα τελευταία δύο χρόνια σε χωριό του Δήμου Τεμπών.

Θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά στις τρεις κοπέλες που την επισκέπτονται, με επικεφαλής την κοινωνική λειτουργό, κα Γούσιου Αλεξάνδρα.

Εγώ ζω και εργάζομαι στην Αθήνα. Όπως καταλαβαίνετε, είχα τεράστια αγωνία για τη μητέρα μου, επειδή έχει διάφορα προβλήματα υγείας. Από τότε όμως που ανέλαβαν αυτές οι κοπέλες, ηρέμησα. Δείχνουν απίστευτο ζήλο και αγάπη για αυτό που κάνουν. Αυτό που προσφέρουν ξεπερνάει κατά πολύ ένα απλό καθήκον δουλειάς. Είναι συγκινητικό. Είναι πάντα πρόθυμες να βοηθήσουν σε ό,τι χρειαστεί, αλλά το πιο σημαντικό είναι η ευγένεια, ο σεβασμός και η καλοσύνη που δείχνουν στη μητέρα μου. Αυτή η ανθρώπινη ζεστασιά είναι για μένα μια τεράστια παρηγοριά.

Με αφορμή αυτή την πολύ καλή προσπάθεια, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μια σκέψη. Οι κοπέλες έρχονται προς το παρόν μία φορά την εβδομάδα. Παρόλο που τρέχουν και κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν σε αυτή την επίσκεψη, οι ανάγκες ενός ηλικιωμένου ανθρώπου με προβλήματα υγείας είναι καθημερινές.

Ξέρω καλά ότι υπάρχουν δυσκολίες και περιορισμοί. Εύχομαι όμως και ελπίζω ο Δήμος να καταφέρει στο μέλλον να ενισχύσει ακόμα περισσότερο αυτή τη δομή, ώστε οι επισκέψεις να γίνονται πιο συχνά. Είναι ένα πρόγραμμα με τεράστια αξία που κρατάει τους ανθρώπους μας στα χωριά τους με αξιοπρέπεια. Μια τέτοια ενίσχυση θα ανακουφίσει πολύ και εμάς τους συγγενείς που είμαστε μακριά.

Σας παρακαλώ μεταφέρετε τα θερμά μου συγχαρητήρια στην κα Γούσιου Αλεξάνδρα και στην ομάδα της. Είναι πραγματικό κόσμημα για τον Δήμο σας.