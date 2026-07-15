Ευχαριστήριο οικογένειας Κατερίνας Ζιαζιά

Την περασμένη Παρασκευή συμπληρώθηκαν 40 ημέρες από την αδόκητη απώλεια της Κατερίνας Ζιαζιά, της πολυαγαπημένης μας συζύγου, μητέρας και φίλης, Διευθύντριας του Δημοτικού Γηροκομείου Λάρισας. Την ίδια ημέρα, όπως ορίζει η ορθόδοξη παράδοση, τελέστηκε τρισάγιο στη μνήμη της, στον τάφο της που βρίσκεται πλησίον του Ιερού Παρεκκλησίου της Αγίας Αικατερίνης εντός του Ιδρύματος, ενώ στον ίδιο χώρο το Σάββατο, 4 Ιουλίου, τελέστηκε το επίσημο τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο. Εκεί αναπαύεται πλέον δίπλα στον αγαπημένο της πατέρα, Γεώργιο. Πατέρας και κόρη συμπορεύτηκαν στην προσφορά, καθώς ο ίδιος είχε επίσης αφιερώσει τη ζωή του στο Ίδρυμα ως μέλος του Δ.Σ. και Ταμίας, εγκαινιάζοντας μια μακρά οικογενειακή παράδοση ενεργούς παρουσίας και θεσμικής εκπροσώπησης στη διοίκηση του Γηροκομείου.



Ανήμερα των 40 ημερών, σε κλίμα συγκίνησης, προσφέρθηκε από την οικογένεια γεύμα στην κεντρική τραπεζαρία για τους ωφελούμενους και το προσωπικό του Γηροκομείου. Κατά τη διάρκειά του, πολλοί από τους ηλικιωμένους ένιωσαν την ανάγκη να πάρουν τον λόγο, μιλώντας με θέρμη για το έργο της, αλλά κυρίως για το πώς η προσφορά της αγκάλιασε τη ζωή τους, μεταμορφώνοντας την καθημερινότητά τους εντός του Ιδρύματος με έναν τρόπο βαθιά ανθρώπινο και οικογενειακό, γεμίζοντας τις καρδιές μας με ευγνωμοσύνη. Αφοπλιστική ήταν δε η ησυχία και ο σεβασμός που επικράτησαν στον χώρο —μια φορτισμένη σιωπή, σε απόλυτη αντίθεση με τη γνώριμη, ζωντανή καθημερινότητα της τραπεζαρίας πριν από την 1η Ιουνίου.

Με την ολοκλήρωση των ιερών ακολουθιών και των εκδηλώσεων μνήμης, αισθανόμαστε την ειλικρινή ανάγκη να εκφράσουμε τις εγκάρδιες ευχαριστίες μας προς όλο τον κόσμο που συμπαραστάθηκε στο πένθος μας. Ευχαριστούμε θερμά τους εκατοντάδες συγγενείς, φίλους, τους εκπροσώπους των πολιτικών και θεσμικών αρχών και τους συμπολίτες μας που κατέκλυσαν την εξόδιο ακολουθία, όσο και όσους τίμησαν με την παρουσία τους το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο. Ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη οφείλουμε στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κ.κ. Ιερώνυμο, στον Δήμαρχο Λαρισαίων κ. Θανάση Μαμάκο, καθώς και στην εκπρόσωπο των εργαζομένων του Γηροκομείου κα Φαίη Μανώλη, για τους τιμητικούς επικήδειους λόγους τους. Παράλληλα, ευχαριστούμε θερμά τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Δημήτρη Κουρέτα, τον κ. Δήμαρχο Λαρισαίων, καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. του Ιδρύματος, για την απόφαση να δοθεί το όνομά της στη νέα πτέρυγα —ένα έργο-σταθμό, το οποίο αποτελεί το πρώτο νέο κτίσμα στον χώρο μετά από δεκαετίες και το οποίο η ίδια αποκαλούσε με τρυφερότητα ως το «τέταρτο παιδί» της, έχοντας αγωνιστεί σκληρά για αυτό. Η ονοματοδοσία αυτή αποτελεί δικαίωση ενός άθλου προσφοράς που δεν πρόλαβε να δει να υλοποιείται. Τέλος, απευθύνουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι εκδήλωσαν την αγάπη και τον σεβασμό τους, είτε με την αποστολή στεφάνων είτε πραγματοποιώντας δωρεές για τις ανάγκες του Γηροκομείου, στηρίζοντας έμπρακτα το έργο ζωής της δικής μας Κατερίνας.