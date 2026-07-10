Ευχαριστίες του Δημάρχου Ελασσόνας στον Γ. Καντώνια για τη δωρεά εσωτερικών θυρών στο Γυμνάσιο – Λ.Τ. Βερδικούσας

Τις θερμές τους ευχαριστίες προς τον επιχειρηματία κ. Ιωάννη Αστερίου Καντώνια εκφράζουν ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας και ο Διευθυντής του Γυμνασίου-Λ.Τ. Βερδικούσας κ. Χρήστος Κατσούρας, για τη σημαντική δωρεά του προς τη σχολική μονάδα.

Ο κ. Καντώνιας ανέλαβε, με δική του δαπάνη, την αντικατάσταση όλων των εσωτερικών θυρών του σχολικού συγκροτήματος, καλύπτοντας μια ουσιαστική ανάγκη του σχολείου. Οι παλαιές θύρες, λόγω της πολυετούς χρήσης και της εκτεταμένης φθοράς τους, παρουσίαζαν σοβαρά λειτουργικά προβλήματα, επηρεάζοντας την καθημερινή λειτουργία της σχολικής μονάδας

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας ανέφερε:«Η προσφορά του κ. Ιωάννη Αστερίου Καντώνια αποτελεί μια ουσιαστική πράξη κοινωνικής ευθύνης και έμπρακτης στήριξης της δημόσιας εκπαίδευσης. Με τη δωρεά του αναβαθμίζονται οι υποδομές του Γυμνασίου-Λ.Τ. Βερδικούσας και βελτιώνονται οι συνθήκες για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Τον ευχαριστώ θερμά για την ευαισθησία και τη διάθεσή του να στηρίζει τον τόπο μας».

Από την πλευρά του, ο Διευθυντής του Γυμνασίου-Λ.Τ. Βερδικούσας κ. Χρήστος Κατσούρας δήλωσε: «Η αντικατάσταση των φθαρμένων θυρών αποτελούσε μια σημαντική ανάγκη για το σχολείο μας. Η άμεση ανταπόκριση του κ. Καντώνια συνέβαλε ουσιαστικά στη βελτίωση της καθημερινότητας μαθητών και εκπαιδευτικών. Εκ μέρους της σχολικής κοινότητας, εκφράζω τις θερμές μας ευχαριστίες για την πολύτιμη αυτή προσφορά».

Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι πρωτοβουλίες κοινωνικής προσφοράς, όπως η συγκεκριμένη, αποτελούν σημαντική συμβολή στην αναβάθμιση των σχολικών υποδομών και αποδεικνύουν ότι η συνεργασία της τοπικής κοινωνίας με την ιδιωτική πρωτοβουλία μπορεί να παράγει ουσιαστικά αποτελέσματα προς όφελος της δημόσιας εκπαίδευσης.