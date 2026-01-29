Εφετείο Λάρισας: Αναβίωσε η δολοφονία επιχειρηματία στον Βόλο – Μειώθηκαν τα ισόβια

Σε κάθειρξη 15 ετών για τη δολοφονία και φυλάκιση έξι μηνών για την οπλοκατοχή, καταδίκασε χθες σε δεύτερο βαθμό το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Λάρισας τον 39χρονο δράστης της άγριας δολοφονίας 41χρονου ιδιοκτήτη βιοτεχνίας οικοδομικών υλικών στον Βόλο, τον Αύγουστο του 2021.

Πρωτόδικα ο κατηγορούμενος είχε καταδικαστεί σε ποινή ισόβιας κάθειρξης ποινή του από ισόβια κάθειρξη μετατράπηκε σε κάθειρξη 15 ετών για τη δολοφονία και φυλάκιση έξι μηνών για την οπλοκατοχή.

Στο Δικαστήριο κατέθεσαν τρεις μάρτυρες κατηγορίας, ο αδελφός του θύματος, ένας αστυνομικός και ένας αυτόπτης μάρτυρας. Οι μάρτυρες ανέφεραν ότι το θύμα δεν είχε προκαλέσει ούτε απειλήσει τον δράστη.

Όπως κατέθεσαν, το μοιραίο Σάββατο της 21ης Αυγούστου 2021 το θύμα είχε πάει στο σπίτι του 39χρονου σήμερα άντρα, για να μιλήσουν για μία φίλη του, που ο δράστης φέρεται να είχε «σπρώξει» στα ναρκωτικά. Του ζήτησαν να αφήσει ήσυχη τη γυναίκα και να μην την ξαναενοχλήσει κι ο δράστης εξαγριώθηκε.

Ο κατηγορούμενος από την πλευρά του ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν σε άμυνα και πως δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον 41χρονο.

Το Δικαστήριο δεν πείστηκε από τους ισχυρισμούς του, απέρριψε το ελαφρυντικό της απάντησης σε πρόκληση από την πλευρά του θύματος, όπως και το ελαφρυντικό ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα από την τέλεση του εγκλήματος ο δράστης διάγει έντιμο βίο. Απορρίφθηκε, επίσης, ο ισχυρισμός ότι βρισκόταν σε ψυχική ορμή.

Ο δράστης κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία του 41χρονου ιδιοκτήτη βιοτεχνίας οικοδομικών υλικών και η ποινή του μετατράπηκε από ισόβια σε κάθειρξη 15 ετών, ενώ του επιβλήθηκαν έξι μήνες φυλάκισης για την οπλοκατοχή. Ο 39χρονος επέστρεψε στις φυλακές Λάρισας, όπου εκτίει την ποινή του.

Το έγκλημα είχε γίνει το απόγευμα του Σαββάτου 21 Αυγούστου 2021, όταν γνωστός επιχειρηματίας στο χώρο των οικοδομικών υλικών, έπεφτε νεκρός και βρίσκονταν αιμόφυρτος σε παρκάκι στην περιοχή Μοσχάτου, λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι φίλου του, ο οποίος στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι ήταν εκείνος που τον σκότωσε.

Το θύμα μαζί με φιλικό του πρόσωπο πήγαν σε σπίτι, στο οποίο βρίσκονταν ο δράστης με συγγενικά του πρόσωπα και έναν φίλο του. Εκεί ο δράστης, ύστερα από μεταξύ τους λογομαχία, τον τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι στην περιοχή του λαιμού, ενώ επιπλέον του κατάφερε χτύπημα στο κεφάλι με τούβλο. Το μαχαίρι που χρησιμοποίησε ο δράστης κατασχέθηκε.

